Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком высокая цена за новую реальность: Мария Машкова описала чувства спустя годы в Америке
Вместо свалки — на участок: превращаем старые покрышки в дизайнерские пуфы
Коней купить было мало: новые требования дочери поставили Викторию Боню в тупик
Пока другие осторожничают, Китай строит заводы на будущее и меняет мировой авторынок
Власти Оренбуржья подготовили ПВР для 200 человек из-за пожара
Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries
В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году
Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизеля до 2027 года
Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами

Ресурс двигателя Ford Explorer пятого поколения и его слабые места

Авто

Покупка трехрядного кроссовера с пробегом до 2 млн рублей требует выбора между вместительностью и стоимостью владения. Один из подходящих вариантов в этом бюджете — Ford Explorer пятого поколения (модели 2014-2015 годов). Большинство машин на российском рынке собраны локально, что упрощает поиск компонентов, однако эксплуатация автомобиля с таким пробегом требует внимания к конкретным узлам.

Ford Explorer
Фото: openverse by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford Explorer

Двигатель V6: ресурс и слабые места

Основной силовой агрегат модели — атмосферный бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра мощностью 249 л. с. При должном уходе мотор способен пройти до 400 тыс. км.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что ресурс двигателя напрямую зависит от качества смазочных материалов. Использование дешевого масла приводит к преждевременному износу натяжителей цепей ГРМ. Также критически важно использовать качественное топливо, чтобы избежать выхода из строя лямбда-зондов и катализатора.

При осмотре подержанного Explorer следует проверить состояние водяного насоса (помпы). По опыту эксплуатации этот узел может потребовать замены уже после 150 тыс. км пробега.

Трансмиссия: риски перегрева и износа

Автомобиль оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 6F50. Несмотря на общую прочность, агрегат работает в тяжелых условиях из-за большой массы кроссовера.

Экспертный комментарий: "Чтобы избежать отказа масляного насоса и засорения соленоидов продуктами износа, интервал замены масла в АКПП рекомендуется сократить с заводских 60 тыс. км до 40 тыс. км", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Итог перед покупкой

Ford Explorer за 2 млн рублей остается практичным семейным транспортом, но требует строгого регламента обслуживания. Перед сделкой рекомендуется провести полную диагностику двигателя и трансмиссии, так как экономия на расходниках в данном случае ведет к дорогостоящему ремонту.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Садоводство, цветоводство
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Последние материалы
Коней купить было мало: новые требования дочери поставили Викторию Боню в тупик
Пока другие осторожничают, Китай строит заводы на будущее и меняет мировой авторынок
Власти Оренбуржья подготовили ПВР для 200 человек из-за пожара
Вице-премьер Новак поручил определить формы помощи продавцам-партнерам маркетплейса Wildberries
В Смоленской области проверяют готовность школ и детсадов к учебному году
Россия продлила запрет на экспорт бензина и дизеля до 2027 года
Чувашия вошла в тройку лидеров по эффективности управления стройпроектами
Тюмень обеспечила жителей 100 тысячами литров воды через мобильные пункты
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Полный привод станет главным преимуществом нового Jeland J6 на российском рынке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.