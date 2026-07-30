Ресурс двигателя Ford Explorer пятого поколения и его слабые места

Покупка трехрядного кроссовера с пробегом до 2 млн рублей требует выбора между вместительностью и стоимостью владения. Один из подходящих вариантов в этом бюджете — Ford Explorer пятого поколения (модели 2014-2015 годов). Большинство машин на российском рынке собраны локально, что упрощает поиск компонентов, однако эксплуатация автомобиля с таким пробегом требует внимания к конкретным узлам.

Фото: openverse by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford Explorer

Двигатель V6: ресурс и слабые места

Основной силовой агрегат модели — атмосферный бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра мощностью 249 л. с. При должном уходе мотор способен пройти до 400 тыс. км.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что ресурс двигателя напрямую зависит от качества смазочных материалов. Использование дешевого масла приводит к преждевременному износу натяжителей цепей ГРМ. Также критически важно использовать качественное топливо, чтобы избежать выхода из строя лямбда-зондов и катализатора.

При осмотре подержанного Explorer следует проверить состояние водяного насоса (помпы). По опыту эксплуатации этот узел может потребовать замены уже после 150 тыс. км пробега.

Трансмиссия: риски перегрева и износа

Автомобиль оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 6F50. Несмотря на общую прочность, агрегат работает в тяжелых условиях из-за большой массы кроссовера.

Экспертный комментарий: "Чтобы избежать отказа масляного насоса и засорения соленоидов продуктами износа, интервал замены масла в АКПП рекомендуется сократить с заводских 60 тыс. км до 40 тыс. км", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Итог перед покупкой

Ford Explorer за 2 млн рублей остается практичным семейным транспортом, но требует строгого регламента обслуживания. Перед сделкой рекомендуется провести полную диагностику двигателя и трансмиссии, так как экономия на расходниках в данном случае ведет к дорогостоящему ремонту.