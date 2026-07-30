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Ставки по автокредитам на вторичном рынке снизились до 20,17%

Авто

Средняя ставка по автокредитам на вторичном рынке за второй квартал снизилась почти на 1,5 процентных пункта, достигнув к концу июня 20,17%. На фоне этого доступность займов выросла: доля одобренных заявок поднялась с 63% до 68%.

Автокредит
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автокредит

Подержанные автомобили: рост сроков и чеков

Средняя сумма кредита на подержанный автомобиль увеличилась до 1,58 млн рублей. При этом стоимость самих машин осталась стабильной — около 1,92 млн рублей. Основным инструментом снижения финансовой нагрузки для покупателей стал срок займа: большинство кредитов теперь оформляется на максимальный период — семь лет.

Структура первоначальных взносов распределилась следующим образом: треть заемщиков вносит от 20% до 30% стоимости авто, и лишь 14% клиентов оплачивают более половины цены сразу.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост доли одобрений при одновременном увеличении сроков кредитования может свидетельствовать о попытке заемщиков сохранить комфортный ежемесячный платеж в условиях высокой стоимости денег.

Рынок новых авто: высокая доля взносов

В сегменте новых машин ситуация с одобрением заявок улучшилась: с апреля по июнь показатель вырос на 3% и достиг 77%, что превышает уровень прошлого года. Средний размер кредита здесь составил 1,84 млн рублей при средней стоимости автомобиля 2,76 млн рублей.

Поведение покупателей новых авто отличается от вторичного рынка: 41% клиентов вносят первоначальный платеж более 50% от цены машины. Лишь 6% заемщиков ограничиваются минимальным взносом в размере одной десятой стоимости.

Средняя ставка по кредитам на новые авто приблизилась к отметке в 10%. По данным руководителя продаж платформы еКредит Никиты Марголина, этот тренд может стать дополнительным стимулом для покупателей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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