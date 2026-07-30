Минфин закрепит максимальный размер выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей

Минфин России подготовил законопроект, который закрепляет жесткий лимит выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Даже если реальный счет за ремонт после аварии окажется выше, страховщик не обязан будет платить сверх этой суммы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Поправки разрабатывались по поручению вице-премьера Александра Новака и с учетом позиции Конституционного суда. Главное изменение — запрет на взыскание со страховщика сумм, превышающих страховую выплату. Сейчас суды нередко удовлетворяют иски водителей о доплате до полной стоимости ремонта, ссылаясь на гражданский кодекс. Законопроект устраняет эту возможность на законодательном уровне.

Что меняется для водителей

Ограничение в 400 тысяч рублей действует с 2018 года. За это время стоимость запчастей и работ в сервисах выросла значительно. Для владельцев современных автомобилей, особенно после серьезных ДТП, этой суммы часто не хватает даже на замену бампера, фар и покраску кузова.

Законопроект предлагает единую методику расчета стоимости восстановительного ремонта. Её утвердит Банк России. В методику может быть заложена возможность доплаты со стороны владельца автомобиля — то есть водитель официально получит право добавить свои деньги к страховой выплате, чтобы отремонтировать машину полностью.

Аналогичные правила распространяют на оформление аварий по "Европротоколу". Сейчас при безспорных случаях выплата также ограничена 400 тысячами, но практика судебных споров по этому основанию встречается реже. Поправки устранят двусмысленность.

"Законопроект легализует существующий дефицит выплат. Для водителя в Курске, Воронеже или Рязани это значит: если вы попадете в серьезную аварию не по своей вине, страховка покроет только часть ущерба. Допить до полного ремонта придется за свой счет или судиться с виновником за разницу — и это долгие месяцы судебных издержек и неопределенности. Введение единой методики Банка России — плюс, она уберет арбитражность оценок, но не решит главную проблему: лимит 400 тысяч рублей давно не соответствует рыночной реальности", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Как принималось решение

Инициатива исходит от вице-премьера Александра Новака. В 2023 году Конституционный суд постановил, что установление максимального размера страховой выплаты не нарушает права потерпевших, так как закон преследует цель доступности ОСАГО. Минфин интерпретировал это решение как разрешение жестко зафиксировать потолок выплат, не оставляя судам пространства для трактовок.

Документ уже прошел предварительное согласование с Банком России, Российским союзом автостраховщиков (РСА) и профильными ведомствами. Следующий этап — публичное обсуждение. После него законопроект направят в правительство, а затем — в Госдуму.

Ответы на популярные вопросы

Начнется ли это действовать сразу после принятия?

Нет. Законопроект должен пройти три чтения в Госдуме, одобрение в Совете Федерации и подпись президента. Обычно это занимает несколько месяцев. Точную дату вступления в силу укажут в финальной редакции закона.

Что делать, если ремонт стоит 600 тысяч, а страховка дает 400?

По новому закону страховщик заплатит только 400 тысяч. Разницу в 200 тысяч придется взыскивать с виновника ДТП лично через суд. Механизм доплаты со стороны владельца авто в методике Банка России касается только порядка расчета с сервисом, а не увеличения лимита ответственности страховщика.