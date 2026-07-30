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Штрафы за парковку через планшеты признаны незаконными без составления протокола

Авто

Штрафы за неправильную парковку, зафиксированные сотрудниками с помощью планшетов, признаны незаконными. Верховный суд РФ постановил, что ручные устройства не являются средствами автоматической фотовидеофиксации, поэтому постановления по таким делам без составления протокола не имеют силы.

Водитель проверяет документы в автомобиле
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Водитель проверяет документы в автомобиле

Механизм фиксации и правовой статус

Спор возник из-за использования планшетов (в частности, модели "Паркнет-М"), которые сотрудники навигационных центров применяют для съемки автомобилей под запрещающими знаками. В таких случаях ГИБДД присылает владельцу постановление о штрафе почтой, минуя этап составления протокола и личного общения с водителем.

Решающим фактором стала разница между автоматической системой и ручным управлением. Ссылаясь на разъяснения пленума 2019 года, Верховный суд указал: устройство считается средством автоматической фиксации только если оно работает самостоятельно, без участия человека, и установлено стационарно — на опоре, столбе или в салоне автомобиля.

В случае с планшетом инспектор лично выбирает цель и нажимает кнопку записи. Поскольку этот процесс не является автоматическим, процедура наказания должна соответствовать общему порядку: оформление протокола и его вручение водителю лично в руки.

Экспертный комментарий: "Отсутствие протокола при ручной фиксации нарушения делает постановление юридически ничтожным. Наличие сертификата на устройство как средство фиксации не меняет сути процесса: если в цепочке есть человек, принимающий решение о съемке, это перестает быть автоматизацией", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.

Последствия для водителей и позиции сторон

Решение суда означает, что водители могут оспаривать штрафы, пришедшие по почте, если они были сделаны на ручные устройства. Однако практика показывает, что добиться отмены удается не всем, несмотря на большое количество жалоб с 2019 года.

Представители ассоциации ОКО (производители и операторы систем фиксации) настаивают на законности таких методов. Их аргументация строится на том, что программное обеспечение самостоятельно передает данные в органы ГИБДД, а стоимость таких устройств ниже, чем у стационарных комплексов.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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