Покупка подержанного автомобиля без глубокой технической и юридической проверки ведет к риску приобрести машину после тяжелого ДТП, с заниженным пробегом или обременениями. Основная проблема большинства покупателей — попытка сэкономить на профессиональной диагностике и проверке документов в пользу поверхностного осмотра.
Визуальное состояние кузова и ровная работа двигателя не гарантируют исправность узлов. Использование только толщиномера часто оказывается недостаточным, так как прибор не выявляет все виды восстановительных работ после аварий.
Автомобильный инженер Александр Громов поясняет, что полагаться исключительно на онлайн-базы данных ошибочно: компьютерные сводки не заменяют очного осмотра двигателя, трансмиссии и ходовой части специалистом. Только живая диагностика позволяет обнаружить скрытые дефекты, которые невозможно увидеть при беглом осмотре.
Отдельным маркером проблем является цена существенно ниже рыночной. В большинстве случаев это указывает на наличие серьезных технических неисправностей или юридических сложностей, которые продавец пытается скрыть.
Доверие к словам продавца без сверки документов часто приводит к покупке проблемного актива. Критически важными этапами сделки являются:
"Экономия на получении отчета из ГИБДД или визите в профильный сервис часто оборачивается покупкой автомобиля после серьезной аварии или с измененным показателем пробега", — отметил специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.