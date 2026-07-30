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Один осмотр не спасет от проблем: какие проверки нужны перед покупкой автомобиля с пробегом

Авто

Покупка подержанного автомобиля без глубокой технической и юридической проверки ведет к риску приобрести машину после тяжелого ДТП, с заниженным пробегом или обременениями. Основная проблема большинства покупателей — попытка сэкономить на профессиональной диагностике и проверке документов в пользу поверхностного осмотра.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Технические ловушки и ошибки диагностики

Визуальное состояние кузова и ровная работа двигателя не гарантируют исправность узлов. Использование только толщиномера часто оказывается недостаточным, так как прибор не выявляет все виды восстановительных работ после аварий.

Автомобильный инженер Александр Громов поясняет, что полагаться исключительно на онлайн-базы данных ошибочно: компьютерные сводки не заменяют очного осмотра двигателя, трансмиссии и ходовой части специалистом. Только живая диагностика позволяет обнаружить скрытые дефекты, которые невозможно увидеть при беглом осмотре.

Отдельным маркером проблем является цена существенно ниже рыночной. В большинстве случаев это указывает на наличие серьезных технических неисправностей или юридических сложностей, которые продавец пытается скрыть.

Юридические риски и документы

Доверие к словам продавца без сверки документов часто приводит к покупке проблемного актива. Критически важными этапами сделки являются:

  • сверка VIN-кода на кузове с данными в ПТС и текстом объявления;
  • заказ официального отчета из ГИБДД для проверки истории регистраций;
  • проверка автомобиля на залоги через реестр нотариусов.

"Экономия на получении отчета из ГИБДД или визите в профильный сервис часто оборачивается покупкой автомобиля после серьезной аварии или с измененным показателем пробега", — отметил специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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