Реальные цены в автосалонах Москвы оказались ниже рекомендованных

Российский рынок новых автомобилей за первую половину 2026 года зафиксировал доминирование кроссоверов и внедорожников: их продажи составили 450 тысяч единиц, что составляет 74% от общего объема рынка. Несмотря на высокий спрос, в столичных автосалонах наблюдается тенденция к снижению реальных цен относительно рекомендованных производителем.
По данным "Автостата", лидером полугодия стал Tenet T7 с показателем 36 490 проданных машин. Модель производится на калужской площадке, оснащена двигателем объемом 1,6 литра (150 л. с.) и семиступенчатым роботом. Анализ предложения в салонах показывает значительный разрыв между прайсом завода и фактической стоимостью.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что наличие дисконтов при стабильном потоке поставок может указывать на стремление дилеров ускорить оборачиваемость склада перед сезонными изменениями спроса.
Второе место в рейтинге занял Haval Jolion (35 473 шт.), который весной прошел рестайлинг интерьера и получил локализованный двигатель. В "АвтоСпецЦентре" за базовую версию с механикой готовы уступить до 100 тысяч рублей от цены в 2,049 млн (для черных и белых цветов). Модификация "Оптимум" с роботом предлагается по цене 2,449 млн рублей с минимальной скидкой до 50 тысяч, но с возможным бонусом в виде зимних шин или доп. оборудования.
Для покупателей Haval Jolion также доступна рассрочка на два года без процентов при первоначальном взносе от 30%, что, по словам менеджеров, позволяет согласовать дополнительные скидки.
Geely Monjaro (13 818 шт.), единственный автомобиль в топ-10 без локального производства, демонстрирует иную ценовую политику:
Экспертный комментарий: "Разрыв между рекомендованной и реальной ценой часто обусловлен маркетинговой политикой дилера, который берет на себя часть расходов для стимулирования продаж конкретных партий или цветов", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.
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