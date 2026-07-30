Реальные цены в автосалонах Москвы оказались ниже рекомендованных

Российский рынок новых автомобилей за первую половину 2026 года зафиксировал доминирование кроссоверов и внедорожников: их продажи составили 450 тысяч единиц, что составляет 74% от общего объема рынка. Несмотря на высокий спрос, в столичных автосалонах наблюдается тенденция к снижению реальных цен относительно рекомендованных производителем.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубой Haval Jolion

Лидеры продаж и дилерские скидки

По данным "Автостата", лидером полугодия стал Tenet T7 с показателем 36 490 проданных машин. Модель производится на калужской площадке, оснащена двигателем объемом 1,6 литра (150 л. с.) и семиступенчатым роботом. Анализ предложения в салонах показывает значительный разрыв между прайсом завода и фактической стоимостью.

В ДЦ "Авилон" за базовую версию "Актив" готовы отдать 2,6 млн рублей при рекомендованной цене 2,735 млн.

В сети "Рольф" цена на модели 2026 года в белом и сером цветах опускается до 2,395 млн рублей.

Версия "Прайм" с полным приводом в "Автогермесе" предлагается за 2,87 млн рублей против официальных 3,14 млн.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что наличие дисконтов при стабильном потоке поставок может указывать на стремление дилеров ускорить оборачиваемость склада перед сезонными изменениями спроса.

Ситуация с Haval Jolion и Geely Monjaro

Второе место в рейтинге занял Haval Jolion (35 473 шт.), который весной прошел рестайлинг интерьера и получил локализованный двигатель. В "АвтоСпецЦентре" за базовую версию с механикой готовы уступить до 100 тысяч рублей от цены в 2,049 млн (для черных и белых цветов). Модификация "Оптимум" с роботом предлагается по цене 2,449 млн рублей с минимальной скидкой до 50 тысяч, но с возможным бонусом в виде зимних шин или доп. оборудования.

Для покупателей Haval Jolion также доступна рассрочка на два года без процентов при первоначальном взносе от 30%, что, по словам менеджеров, позволяет согласовать дополнительные скидки.

Geely Monjaro (13 818 шт.), единственный автомобиль в топ-10 без локального производства, демонстрирует иную ценовую политику:

Базовая версия "Люкс" в "БорисХофе" продается по заводской цене 4,599 млн рублей с возможным торгом до 50 тысяч.

Топовое исполнение "Флагман" в "У Сервис+" стоит 4,6 млн рублей вместо официальных 4,9 млн.

Экспертный комментарий: "Разрыв между рекомендованной и реальной ценой часто обусловлен маркетинговой политикой дилера, который берет на себя часть расходов для стимулирования продаж конкретных партий или цветов", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.