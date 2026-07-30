Сталь стала крепче без лишнего веса: Lada Vesta получила решения от кроссовера Azimut

Ряд конструктивных изменений кузова кроссовера Lada Azimut интегрирован в семейство Lada Vesta. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа по итогам бокового краш-теста нового кроссовера.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили Lada Vesta на автозаводе

По данным завода, во время испытаний штатно сработали зоны программируемой деформации и каркас кузова. Основным изменением стало увеличение доли сталей повышенной прочности в силовой схеме. Часть этих технических решений уже внедрена в производство соплатформенной Lada Vesta.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что использование сталей с более высоким пределом текучести позволяет усилить каркас без существенного увеличения массы автомобиля, что критически важно при боковых ударах для сохранения геометрии салона.

Конкретные детали модификаций кузова Vesta и точные сроки их появления в серийных автомобилях производитель не раскрывает.

Ранее, в 2016 году, Lada Vesta прошла независимый краш-тест на полигоне НАМИ, набрав 15,1 балла из 16 и получив 4 звезды по протоколу ARCAP. Для подготовки к тестам EuroNCAP завод уже проводил работы по усилению порогов и боковин кузова.