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В такси пустили еще шесть автомобилей: список разрешенных моделей снова расширили

Авто

Таксопарки России получили право закупать еще шесть моделей автомобилей, которые официально признаны локализованными. В обновленный перечень вошли Jetour Dashing, Omoda C7, Jeland J6 и три модели бренда Tenet: T4L, T8 и A8. Теперь список подходящих под закон машин расширился до 36 моделей.

TAXI
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
TAXI

Механизм допуска

Решение Минпромторга основывается на распоряжении правительства. Чтобы попасть в реестр, автомобиль должен либо набрать не менее 3,2 тысячи баллов по уровню локализации, либо выпускаться в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Все новые модели попали в список именно через механизм СПИК. Производство распределено по трем площадкам:

  • Jetour и Omoda собираются в Калининграде на заводе "Автотор";
  • Jeland J6 и седан Tenet A8 производятся в Петербурге (Шушары) на бывшем заводе General Motors;
  • Модели Tenet T4L и T8 локализованы в Калуге на экс-площадке Volkswagen.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что расширение списка моделей позволяет таксопаркам диверсифицировать закупки и избежать зависимости от нескольких брендов при переходе на новый стандарт локализации.

Сроки вступления закона в силу

Закон о требованиях к уровню локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов установлены льготные периоды адаптации:

  • Сибирь и Калининградская область — до 1 марта 2028 года;
  • Дальний Восток — до 1 марта 2030 года.

Особенностью текущего обновления стал бизнес-седан Tenet A8. Несмотря на включение в реестр, модель еще не поступила в продажу. Автомобиль производится в Шушарах по полному циклу: от сварки и окраски до финальной сборки.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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