В такси пустили еще шесть автомобилей: список разрешенных моделей снова расширили

Таксопарки России получили право закупать еще шесть моделей автомобилей, которые официально признаны локализованными. В обновленный перечень вошли Jetour Dashing, Omoda C7, Jeland J6 и три модели бренда Tenet: T4L, T8 и A8. Теперь список подходящих под закон машин расширился до 36 моделей.
Решение Минпромторга основывается на распоряжении правительства. Чтобы попасть в реестр, автомобиль должен либо набрать не менее 3,2 тысячи баллов по уровню локализации, либо выпускаться в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Все новые модели попали в список именно через механизм СПИК. Производство распределено по трем площадкам:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что расширение списка моделей позволяет таксопаркам диверсифицировать закупки и избежать зависимости от нескольких брендов при переходе на новый стандарт локализации.
Закон о требованиях к уровню локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов установлены льготные периоды адаптации:
Особенностью текущего обновления стал бизнес-седан Tenet A8. Несмотря на включение в реестр, модель еще не поступила в продажу. Автомобиль производится в Шушарах по полному циклу: от сварки и окраски до финальной сборки.
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