1000 км без зарядки и цена от 8,3 млн: в России запускают сборку новых гибридных внедорожников

Калининградский "Автотор" 30 июля символически запустит конвейер для локальной сборки гибридных внедорожников Rox — моделей 01 и Adamas. Мероприятие пройдёт на территории ВДНХ у павильона № 1. До этого момента автомобили бренда поступали в Россию только в импортном варианте.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rox 01

Обе новинки построены на последовательной гибридной схеме: двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор для зарядки тракционной батареи, а привод осуществляют электромоторы. По заявлению производителя, это обеспечивает запас хода до 1000 км без дозаправки и зарядки. В базовую комплектацию входит пневматическая подвеска с изменяемым клиренсом, в салоне предусмотрен термобокс, а также расширенный пакет систем помощи водителю и опций комфорта.

Цены на старте локализации: Rox 01 — от 8 350 000 рублей, Rox Adamas в версии Family Edition — от 10 100 000 рублей. Переход к скрепке в "Автоторе" должен сократить логистические издержки и упростить сервисное сопровождение, однако конечная стоимость для покупателя будет зависеть от доли локализации, курса валют и налоговой нагрузки.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что запуск серийной сборки "вилочных" гибридов на российском заводе — важный маркер для рынка: технология последовательной схемы проще в адаптации к нашим условиям, чем плагин-гибриды, и не требует развитой зарядной инфраструктуры.