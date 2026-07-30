Новые внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ появились в России через параллельный импорт

В России организованы частные поставки новых внедорожников Toyota Fortuner из ОАЭ по схеме параллельного импорта. Стоимость автомобиля "под ключ" начинается от 4,46 млн рублей, что существенно превышает цену модели на внутреннем рынке Эмиратов (от 128 900 дирхам или примерно 2,8 млн рублей).

Фото: commons.wikimedia.org by SuFlyer, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota LAND CRUISER Se

Ценообразование и региональные различия

Итоговая стоимость машины в России складывается из цены закупки, расходов на логистику, таможенных пошлин и утилизационного сбора. Наименьшая цена зафиксирована в Благовещенске — 4 464 099 рублей за комплектацию Leader V. Во Владивостоке, Рязани и Ярославле стоимость этой версии составляет 4,5 млн рублей.

В других регионах цены выше: в Омске и Новосибирске — 4,65 млн рублей, в Воронеже — 4,75 млн, а в Москве, Казани и Кемерово — до 4,8 млн рублей. Максимальные предложения за версию Leader V отмечены в Краснодаре и Самаре, где сумма достигает 5 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разброс цен между городами обусловлен разными затратами посредников на доставку из порта до конечного региона и наценками местных компаний, организующих заказ.

Технические характеристики

Большинство предлагаемых к заказу машин оснащены одинаковым силовым агрегатом — 2,4-литровым турбодизелем 2GD-FTV мощностью 150 л. с. Этот двигатель позволяет применять льготную ставку утилизационного сбора. Трансмиссия представлена шестиступенчатым автоматическим коробом передач и системой полного привода Part-Time с жестко подключаемым передним мостом.

Комплектация Leader V включает:

тканевую отделку салона;

кондиционер с потолочными воздуховодами;

мультимедийную систему с сенсорным экраном;

третий ряд сидений;

круиз-контроль и датчики давления в шинах;

18-дюймовые литые диски.

В наличии на рынке представлено ограниченное число экземпляров. В Москве цены на машины с 150-сильным дизелем варьируются от 5,1 до 5,5 млн рублей. Отдельно в Ингушетии зафиксировано предложение версии с бензиновым атмосферным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра (166 л. с.) по цене 5,95 млн рублей.