Стоимость новой Hyundai Elantra в России начинается от 1,61 миллиона рублей

Седан Hyundai Elantra седьмого поколения вернулся в продажу в России через каналы параллельного импорта. Поставки осуществляются из Китая, Кореи и Казахстана; автомобили предлагаются как из наличия на складах дилеров, так и под заказ.
Нижний порог стоимости модели начинается с 1 610 000 рублей за версию Smart. В этот пакет входят цифровая приборная панель, кондиционер, электроника запуска двигателя, электронный ручной тормоз с Auto Hold, датчики света и дождя, камера заднего вида с парктрониками и 17-дюймовые диски.
В региональных центрах (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Курган, Владивосток) стоимость аналогичных версий выше: от 1 785 000 до 2 656 000 рублей.
Структура предложения разделена по регионам происхождения автомобиля и силовым установкам:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разброс цен в крупных городах и наличие разных технических версий обусловлены спецификой параллельного импорта: стоимость зависит от страны ввоза, логистики и конкретной спецификации автомобиля.
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