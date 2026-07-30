Стоимость новой Hyundai Elantra в России начинается от 1,61 миллиона рублей

Седан Hyundai Elantra седьмого поколения вернулся в продажу в России через каналы параллельного импорта. Поставки осуществляются из Китая, Кореи и Казахстана; автомобили предлагаются как из наличия на складах дилеров, так и под заказ.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Elantra

Цены и комплектации

Нижний порог стоимости модели начинается с 1 610 000 рублей за версию Smart. В этот пакет входят цифровая приборная панель, кондиционер, электроника запуска двигателя, электронный ручной тормоз с Auto Hold, датчики света и дождя, камера заднего вида с парктрониками и 17-дюймовые диски.

В региональных центрах (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Курган, Владивосток) стоимость аналогичных версий выше: от 1 785 000 до 2 656 000 рублей.

Технические характеристики

Структура предложения разделена по регионам происхождения автомобиля и силовым установкам:

Китайские версии: оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 литра (115 л. с.) с вариатором. Это наиболее распространенный вариант на текущем рынке.

оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 литра (115 л. с.) с вариатором. Это наиболее распространенный вариант на текущем рынке. Корейские версии: поставляются с двигателем Smartstream объемом 1,6 литра (128 л. с.), также в паре с вариатором.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разброс цен в крупных городах и наличие разных технических версий обусловлены спецификой параллельного импорта: стоимость зависит от страны ввоза, логистики и конкретной спецификации автомобиля.