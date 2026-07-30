Расширение списка авто для такси может привести к росту стоимости поездок

Перечень автомобилей, допущенных к работе в такси по критериям локализации, расширился на шесть моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Согласно данным Минпромторга, выпуск этих машин организован в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

Механизм попадания в список основан на соответствии требованиям закона о локализации. Однако фактическая степень российской составляющей в новых моделях различается: от простой сварки и окраски импортных компонентов ("отверточная сборка") до использования отечественной штамповки кузовных панелей и отдельных запчастей.

Добавление новых моделей затрагивает таксомоторные парки и потенциальных покупателей, которые теперь могут легально использовать данные автомобили в коммерческом извозе. Главным ограничением остается неопределенность эксплуатационного ресурса машин с низкой локализацией, так как их долговечность в режиме интенсивных нагрузок такси еще не подтверждена практикой.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что формальное соответствие списку не гарантирует востребованность модели. Для таксопарков решающими факторами остаются цена закупки, надежность узлов и стоимость сервисного обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Экспертный комментарий: "Стремительное расширение перечня может успокоить рынок, но набор машин вызывает вопросы из-за разного уровня локализации. В любом случае, переход на автомобили российской сборки, даже с минимальным процентом отечественных деталей, будет способствовать поддержке местного автопрома, хотя стоимость услуг такси для пассажиров может вырасти", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.