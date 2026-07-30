История повторяется: почему во время кризиса автомобиль может оказаться выгоднее хранения денег в банке

Покупка автомобиля может рассматриваться как способ сохранения капитала в периоды высокой инфляции или резкого роста цен, когда материальный актив становится более ликвидным и ценным, чем денежные накопления.
Исторический опыт показывает, что при резком скачке стоимости товаров люди склонны переводить свободные деньги в реальные вещи. Это происходит из-за риска обесценивания валюты или ограниченного предложения товаров на рынке.
В качестве примера можно привести события декабря 2014 года, когда на фоне кризисных ожиданий спрос на бытовую технику и мебель резко вырос — в частности, продажи телевизоров увеличились на 71%. В таких условиях приобретение физического актива становится вынужденной мерой по спасению сбережений.
В условиях дефицита или государственного пересмотра цен стоимость автомобиля может расти быстрее, чем проценты по банковским вкладам. Так, в 1979 году цены на советские машины существенно выросли: ВАЗ-2101 ("шестерка") подорожала с 7900 до 9600 рублей, а ГАЗ-24 "Волга" — с 9150 до 15 000 рублей.
Автомобиль в такие периоды перестает быть просто средством передвижения и превращается в объект долгосрочного вложения.
Это обусловлено несколькими факторами:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что восприятие машины как инвестиции напрямую зависит от рыночного контекста: при стабильном рынке автомобиль быстро теряет в цене (амортизация), но в условиях дефицита или гиперинфляции он может стать инструментом сохранения стоимости.
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