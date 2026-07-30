История повторяется: почему во время кризиса автомобиль может оказаться выгоднее хранения денег в банке

Покупка автомобиля может рассматриваться как способ сохранения капитала в периоды высокой инфляции или резкого роста цен, когда материальный актив становится более ликвидным и ценным, чем денежные накопления.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобили BYD у дилерского центра

Механизм обесценивания средств

Исторический опыт показывает, что при резком скачке стоимости товаров люди склонны переводить свободные деньги в реальные вещи. Это происходит из-за риска обесценивания валюты или ограниченного предложения товаров на рынке.

В качестве примера можно привести события декабря 2014 года, когда на фоне кризисных ожиданий спрос на бытовую технику и мебель резко вырос — в частности, продажи телевизоров увеличились на 71%. В таких условиях приобретение физического актива становится вынужденной мерой по спасению сбережений.

Автомобиль как актив

В условиях дефицита или государственного пересмотра цен стоимость автомобиля может расти быстрее, чем проценты по банковским вкладам. Так, в 1979 году цены на советские машины существенно выросли: ВАЗ-2101 ("шестерка") подорожала с 7900 до 9600 рублей, а ГАЗ-24 "Волга" — с 9150 до 15 000 рублей.

Автомобиль в такие периоды перестает быть просто средством передвижения и превращается в объект долгосрочного вложения.

Это обусловлено несколькими факторами:

высокая стоимость актива по сравнению с другими потребительскими товарами;

потенциал роста рыночной цены выше ставок по депозитам;

статус владельца, который в определенные эпохи служил подтверждением социального успеха.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что восприятие машины как инвестиции напрямую зависит от рыночного контекста: при стабильном рынке автомобиль быстро теряет в цене (амортизация), но в условиях дефицита или гиперинфляции он может стать инструментом сохранения стоимости.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто