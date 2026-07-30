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Цены на бензин и дизель в России с начала года выросли на 19% и 20,1%

Авто

Рост цен на автомобильное топливо в России замедлился к концу июля. Согласно данным Росстата за период с 21 по 27 июля, стоимость бензина выросла на 0,6%, а дизельное топливо подешевело на 0,1%.

Молодой человек в зеркале заднего вида
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Молодой человек в зеркале заднего вида

Несмотря на краткосрочное затишье, общая динамика с начала года остается высокой. За этот период цены на бензин поднялись на 19%, а на дизель — на 20,1%. Для сравнения: средний рост стоимости потребительских товаров и услуг за аналогичный срок составил 4,86%.

Показатель Динамика цены
Бензин (с начала года) +19%
Дизельное топливо (с начала года) +20,1%
Бензин (год к году по данным Минэкономразвития) +26,1%
Средние потребительские товары и услуги +4,86%

Ситуация на заправках обострилась в начале лета. Дефицит популярных марок топлива привел к очередям на АЗС. В ответ на ажиотаж водители начали использовать онлайн-карты, чтобы заранее находить станции с нужным видом горючего.

Государство перешло к административным мерам. ФАС возбудила 28 дел против поставщиков топлива, которые необоснованно завышали стоимость продукции.

"Меры властей по стабилизации топливного рынка начали давать результат", — заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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