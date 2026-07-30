Сайты по продаже устройств для обмана дорожных камер заблокировали в России

Покровский районный суд Орловской области заблокировал два сайта, где продавали устройства для обмана дорожных камер. Прокуратура района обнаружила эти ресурсы во время мониторинга интернета.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain номера на машине

На страницах предлагали купить откидные рамки с электроприводом и дистанционным пультом управления. Механизм позволяет водителю одним нажатием кнопки перевернуть номерной знак или заменить его на другой. В итоге дорожная камера фиксирует пустое место или чужой номер, что делает невозможным поиск реального нарушителя ПДД.

Суд счел, что продажа таких гаджетов фактически подталкивает водителей к нарушению закона и создает угрозу безопасности на дорогах. Теперь ссылки на эти ресурсы попадут в Единый реестр запрещенной информации для полной блокировки доступа к ним из России.

"Использование подобных устройств позволяет избежать фиксации административных правонарушений и уклоняться от ответственности", — пояснил Покровский районный суд.

Помимо блокировки сайтов, водителям стоит помнить о рисках. За управление машиной с видоизмененными или скрытыми номерами предусмотрен штраф по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ.