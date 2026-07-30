Сайты по продаже устройств для обмана дорожных камер заблокировали в России

Покровский районный суд Орловской области заблокировал два сайта, где продавали устройства для обмана дорожных камер. Прокуратура района обнаружила эти ресурсы во время мониторинга интернета.
На страницах предлагали купить откидные рамки с электроприводом и дистанционным пультом управления. Механизм позволяет водителю одним нажатием кнопки перевернуть номерной знак или заменить его на другой. В итоге дорожная камера фиксирует пустое место или чужой номер, что делает невозможным поиск реального нарушителя ПДД.
Суд счел, что продажа таких гаджетов фактически подталкивает водителей к нарушению закона и создает угрозу безопасности на дорогах. Теперь ссылки на эти ресурсы попадут в Единый реестр запрещенной информации для полной блокировки доступа к ним из России.
"Использование подобных устройств позволяет избежать фиксации административных правонарушений и уклоняться от ответственности", — пояснил Покровский районный суд.
Помимо блокировки сайтов, водителям стоит помнить о рисках. За управление машиной с видоизмененными или скрытыми номерами предусмотрен штраф по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ.
|Риск использования
|Последствие
|Покупка устройства
|Посещение заблокированных ресурсов
|Установка рамки на авто
|Административная ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ
|Попытка обмана камер
|Угроза безопасности дорожного движения
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