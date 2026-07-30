Стоимость топлива за год выросла почти в четыре раза быстрее общих товаров

Рост цен на бензин в России замедлился за последнюю неделю, сообщает Росстат. С 21 по 27 июля стоимость автомобильного топлива выросла на 0,6%, а дизель подешевел на 0,1%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вечерняя заправка в Москве

Краткосрочное затишье контрастирует с годовой динамикой. С начала года бензин подорожал на 19%, а дизельное топливо — на 20,1%. Для сравнения: общий рост цен на потребительские товары и базовые услуги за этот же период составил 4,86%.

Вид топлива / Показатель Изменение за неделю (21-27 июля) Рост с начала года Автомобильный бензин +0,6% +19% Дизельное топливо -0,1% +20,1%

Данные Минэкономразвития оказались еще жестче: в годовом выражении (по сравнению с концом июля прошлого года) цены на бензин выросли на 26,1%.

Ситуация обострилась в начале лета. Дефицит популярных марок топлива привел к очередям на заправках. Чтобы справиться с ажиотажем, пользователи начали создавать онлайн-карты с актуальным наличием горючего на АЗС.

Государство перешло к административному давлению: ФАС возбудила 28 дел против поставщиков топлива, которые необоснованно завышали стоимость продукции. Вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры по стабилизации рынка начали приносить результат.