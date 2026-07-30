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Стоимость топлива за год выросла почти в четыре раза быстрее общих товаров

Авто

Рост цен на бензин в России замедлился за последнюю неделю, сообщает Росстат. С 21 по 27 июля стоимость автомобильного топлива выросла на 0,6%, а дизель подешевел на 0,1%.

Вечерняя заправка в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вечерняя заправка в Москве

Краткосрочное затишье контрастирует с годовой динамикой. С начала года бензин подорожал на 19%, а дизельное топливо — на 20,1%. Для сравнения: общий рост цен на потребительские товары и базовые услуги за этот же период составил 4,86%.

Вид топлива / Показатель Изменение за неделю (21-27 июля) Рост с начала года
Автомобильный бензин +0,6% +19%
Дизельное топливо -0,1% +20,1%

Данные Минэкономразвития оказались еще жестче: в годовом выражении (по сравнению с концом июля прошлого года) цены на бензин выросли на 26,1%.

Ситуация обострилась в начале лета. Дефицит популярных марок топлива привел к очередям на заправках. Чтобы справиться с ажиотажем, пользователи начали создавать онлайн-карты с актуальным наличием горючего на АЗС.

Государство перешло к административному давлению: ФАС возбудила 28 дел против поставщиков топлива, которые необоснованно завышали стоимость продукции. Вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры по стабилизации рынка начали приносить результат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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