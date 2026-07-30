Стоимость топлива за год выросла почти в четыре раза быстрее общих товаров

Рост цен на бензин в России замедлился за последнюю неделю, сообщает Росстат. С 21 по 27 июля стоимость автомобильного топлива выросла на 0,6%, а дизель подешевел на 0,1%.
Краткосрочное затишье контрастирует с годовой динамикой. С начала года бензин подорожал на 19%, а дизельное топливо — на 20,1%. Для сравнения: общий рост цен на потребительские товары и базовые услуги за этот же период составил 4,86%.
|Вид топлива / Показатель
|Изменение за неделю (21-27 июля)
|Рост с начала года
|Автомобильный бензин
|+0,6%
|+19%
|Дизельное топливо
|-0,1%
|+20,1%
Данные Минэкономразвития оказались еще жестче: в годовом выражении (по сравнению с концом июля прошлого года) цены на бензин выросли на 26,1%.
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