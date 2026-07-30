Опасная экономия на заправке: ошибка с маркировкой тары обернется серьезными рисками

При выборе канистры для хранения и перевозки топлива критически важно проверять маркировку самого изделия, а не описание в интернет-магазине. Отсутствие отметки о пригодности для горюче-смазочных материалов (ГСМ) делает использование пластиковой тары небезопасным, а заправку из нее на АЗС — юридически затруднительной.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две металлические канистры в багажнике

Металл или пластик: технические нюансы

Для долгосрочного хранения и высокой прочности оптимальны металлические модели, пишет "За рулем". Классическая форма с тремя ручками позволяет переносить емкость вдвоем или по две штуки в каждой руке, а воздушный карман в верхней части компенсирует расширение топлива при нагреве и обеспечивает плавучесть.

Пластиковые канистры должны быть изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Обычные бытовые бутылки категорически запрещены: бензин растворяет их стенки, что приводит к протечкам и сильному запаху в салоне. Согласно ГОСТ Р 58404-2019, отпуск нефтепродуктов в полимерную тару разрешен только при наличии маркировки производителя о возможности ее использования для ГСМ.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что при выборе пластика стоит обратить внимание на форму: плоские модели практичнее бочкообразных, так как из них удобнее выливать жидкость без лишних всплесков.

Критерии проверки качества

При оценке емкостей следует учитывать следующие параметры:

Герметичность: Прокладки крышек должны быть устойчивы к воздействию бензина. В ходе тестов штатные уплотнители выдержали 96 часов погружения в АИ-95 без потери свойств.

Прокладки крышек должны быть устойчивы к воздействию бензина. В ходе тестов штатные уплотнители выдержали 96 часов погружения в АИ-95 без потери свойств. Стойкость к давлению: Канистра должна выдерживать избыточное давление паров бензина (до 1 бара согласно ГОСТ 32513-2013) без необратимой деформации стенок.

Канистра должна выдерживать избыточное давление паров бензина (до 1 бара согласно ГОСТ 32513-2013) без необратимой деформации стенок. Удобство перелива: Смещенная от центра горловина и наличие сифонной трубки предотвращают "бульканье" (пульсации потока), обеспечивая ламинарное течение жидкости.

Экспертный комментарий: "Важно помнить, что стальные канистры без специального внутреннего покрытия подвержены коррозии изнутри со временем. В этом плане алюминиевые модели выигрывают за счет естественной коррозионной стойкости и меньшего веса", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Итоги проверки конкретных моделей

Исследование восьми образцов стоимостью от 1700 до 7500 рублей показало следующее:

Рекомендованы: Алюминиевые модели (за счет легкости и стойкости к коррозии), качественные стальные канистры с надежными замками и пластиковые емкости из HDPE с явной маркировкой для ГСМ.

Алюминиевые модели (за счет легкости и стойкости к коррозии), качественные стальные канистры с надежными замками и пластиковые емкости из HDPE с явной маркировкой для ГСМ. Не рекомендованы: Пластиковые канистры без маркировки HDPE или специального допуска для топлива, даже если продавец утверждает обратное в чеке или описании. Также не рекомендуются модели с неудобными пробками и "бочкообразной" формой.