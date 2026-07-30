Опасная экономия на заправке: ошибка с маркировкой тары обернется серьезными рисками

При выборе канистры для хранения и перевозки топлива критически важно проверять маркировку самого изделия, а не описание в интернет-магазине. Отсутствие отметки о пригодности для горюче-смазочных материалов (ГСМ) делает использование пластиковой тары небезопасным, а заправку из нее на АЗС — юридически затруднительной.
Для долгосрочного хранения и высокой прочности оптимальны металлические модели, пишет "За рулем". Классическая форма с тремя ручками позволяет переносить емкость вдвоем или по две штуки в каждой руке, а воздушный карман в верхней части компенсирует расширение топлива при нагреве и обеспечивает плавучесть.
Пластиковые канистры должны быть изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Обычные бытовые бутылки категорически запрещены: бензин растворяет их стенки, что приводит к протечкам и сильному запаху в салоне. Согласно ГОСТ Р 58404-2019, отпуск нефтепродуктов в полимерную тару разрешен только при наличии маркировки производителя о возможности ее использования для ГСМ.
Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что при выборе пластика стоит обратить внимание на форму: плоские модели практичнее бочкообразных, так как из них удобнее выливать жидкость без лишних всплесков.
При оценке емкостей следует учитывать следующие параметры:
Экспертный комментарий: "Важно помнить, что стальные канистры без специального внутреннего покрытия подвержены коррозии изнутри со временем. В этом плане алюминиевые модели выигрывают за счет естественной коррозионной стойкости и меньшего веса", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.
Исследование восьми образцов стоимостью от 1700 до 7500 рублей показало следующее:
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.