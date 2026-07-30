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Роскошный бренд меняет курс: Porsche сокращает тысячи рабочих мест ради нового будущего

Авто

Компания Porsche сократит штат в Германии на 9 000, чтобы остановить падение прибыли и адаптироваться к кризису продаж в Китае. Решение принято на фоне пересмотра стратегии развития электромобилей и роста издержек в Европе.

Porsche 911 Carrera
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Galvez from Pinoso, España, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Porsche 911 Carrera

Согласно официальному подтверждению Porsche, новая волна сокращений затронет 5 000 сотрудников. Вместе с предыдущими планами общее число ликвидируемых позиций достигло 9 000 человек, что составляет почти одну пятую часть всего персонала компании. Эти меры входят в программу Future Package, которая является частью глобальной стратегии Sportwagenschmiede 35.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что такие масштабные сокращения в премиальном сегменте обычно свидетельствуют о серьезном разрыве между инвестициями в новые технологии, например электрокары, и реальным рыночным спросом на них.

Механизмы оптимизации и условия для персонала

Porsche заявляет, что сокращение штата пройдет без принудительных увольнений. Компания планирует использовать естественную текучесть кадров, демографические изменения, расширенные программы частичного выхода на пенсию и добровольные соглашения о расторжении контрактов.

Помимо численности персонала, компания пересматривает систему оплаты труда и бонусы:

  • отсрочка 3,5% текущих и будущих надбавок к зарплате до 2035 года;
  • снижение рождественских премий со 100% до 60% от месячного оклада;
  • сокращение лимита дней удаленной работы с 12 до 8 в месяц.

Топ-менеджмент компании также добровольно отказывается от части прибавок к базовому жалованью в 2027 и 2028 годах.

Инвестиции в производство и финансовый статус

Параллельно с экономией на персонале Porsche инвестирует 2,1 млрд евро в развитие главного завода в Цуффенхаузене и научно-исследовательского центра в Вайссахе до 2035 года. Цель этих вложений — сохранить выпуск двухдверных спорткаров и расширить программу индивидуального заказа Sonderwunsch.

Финансовые результаты первого полугодия показывают смешанную динамику: выручка упала на 5% до 17,23 млрд евро, однако операционная прибыль выросла на 34%, достигнув 1,35 млрд евро. Рост прибыли связывают со смещением фокуса на более дорогие и маржинальные модели.

По словам финансового директора Йохена Брекнера, затраты на текущий пакет сокращений составят от 300 до 400 млн евро во втором полугодии и столько же в следующем году. Тем не менее, компания подтвердила свои прогнозы на 2026 год.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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