Телефон получил новую способность: навигатор продолжает путь даже без сигнала GPS

Сервис "2ГИС" внедрил сенсорную (инерциальную) навигацию в мобильные приложения для iOS и Android. Функция автоматически включается при потере или нестабильности спутникового сигнала и использует акселерометр и гироскоп смартфона для поддержания маршрута. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Как работает иерархия позиционирования

При ухудшении приёма сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других систем приложение сначала пытается уточнить координаты по ближайшим точкам Wi-Fi и Bluetooth (BLE). Если этих данных недостаточно, навигатор переключается на встроенные датчики телефона: акселерометр оценивает ускорение и скорость движения, а гироскоп фиксирует угловые скорости — повороты и изменение курса. Алгоритм совмещает эти показания с последней достоверной геопозицией и векторной картой, продолжая вести пользователя до восстановления спутниковой фиксации.

Раньше в таких ситуациях — в тоннелях, на эстакадах, в густостроенных кварталах — геопозиция могла "прыгать" или замирать, а водителю приходилось переключаться на ручной режим "Шаг за шагом". Новый пункт настроек "Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадёжный" позволяет отключить механизм при необходимости.

Критическое условие: жёсткая фиксация смартфона

Инерциальная навигация потребительского уровня даёт приемлемый результат только при условии, что смартфон неподвижен относительно кузова автомобиля. Любое смещение телефона в держателе, вибрация на несъёмном держателе или ручное извлечение устройства вводят в датчики ложные ускорения и угловые скорости, что приводит к накоплению ошибки и потере маршрута. В отличие от автомобильных навигационных комплексов, где инерциальный блок жёстко закреплён на раме, телефонный форм-фактор не гарантирует стабильной ориентации датчиков без качественного крепления.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что потребительские MEMS-датчики в смартфонах имеют заметный дрифт нуля и шум, поэтому чистая инерциальная навигация без привязки к карте и периодической коррекции по GNSS или Wi-Fi теряет точность на сотнях метров уже через несколько минут движения. Функция "2ГИС" полезна как мост на коротких участках с затенением сигнала, но не заменяет полноценный приёмник в сложной городской застройке на длинных дистанциях.

Параллельно компания напоминает о ранее запущенной функции "Зелёная волна", рекомендующей скорость для проезда серии светофоров без остановок. Она также доступна в настройках мобильного приложения.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов