Телефон получил новую способность: навигатор продолжает путь даже без сигнала GPS

Сервис "2ГИС" внедрил сенсорную (инерциальную) навигацию в мобильные приложения для iOS и Android. Функция автоматически включается при потере или нестабильности спутникового сигнала и использует акселерометр и гироскоп смартфона для поддержания маршрута. Об этом сообщается в пресс-службе компании.
При ухудшении приёма сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других систем приложение сначала пытается уточнить координаты по ближайшим точкам Wi-Fi и Bluetooth (BLE). Если этих данных недостаточно, навигатор переключается на встроенные датчики телефона: акселерометр оценивает ускорение и скорость движения, а гироскоп фиксирует угловые скорости — повороты и изменение курса. Алгоритм совмещает эти показания с последней достоверной геопозицией и векторной картой, продолжая вести пользователя до восстановления спутниковой фиксации.
Раньше в таких ситуациях — в тоннелях, на эстакадах, в густостроенных кварталах — геопозиция могла "прыгать" или замирать, а водителю приходилось переключаться на ручной режим "Шаг за шагом". Новый пункт настроек "Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадёжный" позволяет отключить механизм при необходимости.
Инерциальная навигация потребительского уровня даёт приемлемый результат только при условии, что смартфон неподвижен относительно кузова автомобиля. Любое смещение телефона в держателе, вибрация на несъёмном держателе или ручное извлечение устройства вводят в датчики ложные ускорения и угловые скорости, что приводит к накоплению ошибки и потере маршрута. В отличие от автомобильных навигационных комплексов, где инерциальный блок жёстко закреплён на раме, телефонный форм-фактор не гарантирует стабильной ориентации датчиков без качественного крепления.
Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что потребительские MEMS-датчики в смартфонах имеют заметный дрифт нуля и шум, поэтому чистая инерциальная навигация без привязки к карте и периодической коррекции по GNSS или Wi-Fi теряет точность на сотнях метров уже через несколько минут движения. Функция "2ГИС" полезна как мост на коротких участках с затенением сигнала, но не заменяет полноценный приёмник в сложной городской застройке на длинных дистанциях.
Параллельно компания напоминает о ранее запущенной функции "Зелёная волна", рекомендующей скорость для проезда серии светофоров без остановок. Она также доступна в настройках мобильного приложения.
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