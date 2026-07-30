Японский кроссовер с секретной ценой: Toyota Yaris Cross оказался дешевле многих конкурентов

На российском рынке появились предложения по поставке новых кроссоверов Toyota Yaris Cross из Японии с итоговой стоимостью от 1,6 млн рублей. В эту сумму уже включены доставка, таможенная пошлина, утилизационный сбор, СБКТС и ЭПТС.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тойота

Стоимость и комплектации

Минимальную цену в 1,555 млн рублей за праворульный автомобиль предлагает автосалон из Владивостока. Речь идет о версии Z Adventure с передним приводом, вариатором Direct Shift и атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (120 л. с.). Для сравнения: цена такой машины на внутреннем рынке Японии составляет около 2,7 млн иен (примерно 1,3 млн рублей).

Другие поставщики предлагают иные условия:

Во Владивостоке зафиксировано предложение по привозу модели за 1,75 млн рублей.

В Благовещенске в наличии находятся две машины 2023 года выпуска: версия Z за 2,29 млн рублей и GR Sport за 2,39 млн рублей.

Версия GR Sport отличается усиленной боковой поддержкой сидений, красными суппортами тормозов, специфической решеткой радиатора, алюминиевыми накладками на педали и кожаным рулем с перфорацией. Базово модели оснащены адаптивным круиз-контролем, парктрониками по кругу, камерой заднего вида, подогревом руля, передних сидений и стеклоочистителей, а также 18-дюймовыми дисками.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление новых японских автомобилей по ценам ниже некоторых отечественных или китайских моделей связано со спецификой параллельного импорта и разницей в налоговой нагрузке на официально представленные бренды.

Сравнение с конкурентами

Стоимость Yaris Cross из Японии оказывается ниже цен на ряд новых кроссоверов из Китая, представленных в России официально:

Haval Jolion (робот) — от 2,449 млн рублей;

Changan CS35 Max — от 2,599 млн рублей;

Geely Cityray — от 2,849 млн рублей.

Кроме того, стартовая цена Yaris Cross (1,555 млн рублей) ниже стоимости LADA Granta в исполнении Sport, которая продается за 1,677 млн рублей.

Помимо кроссовера, через японские каналы поставок во Владивостоке стали доступны седаны Toyota Corolla Axio по цене от 1,435 млн рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто