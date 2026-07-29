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Кроссовер с двумя характерами: Chery готовит новую модель с электрическим сердцем и бензином

Авто

Компания Chery запускает среднеразмерный кроссовер Fulwin T7, который станет частью отдельного бренда электромобилей и гибридов. Для российского рынка адаптация этой модели с двигателем внутреннего сгорания под названием Tenet Plus L6.

Презентация российского автомобиля Tenet
Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Презентация российского автомобиля Tenet

Технические параметры электрической версии

Fulwin T7 оснащен передним приводом и электромотором мощностью 242 л. с. Максимальная скорость автомобиля ограничена 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

По циклу CLTC запас хода составляет более 600 км. Производитель заявляет о возможности зарядки аккумулятора с 30% до 80% за 20 минут. Точная емкость батареи для Fulwin T7 не указана, однако аналогичная модель Lepas L6 EV, представленная в Таиланде, оснащена накопителем на 67,08 кВт·ч.

Габариты электрокара: длина 4570 мм, ширина 1852 мм, высота 1694 мм при колесной базе 2700 мм. Модель будет предлагаться с дисками диаметром 17, 18 или 19 дюймов.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что показатели пробега по циклу CLTC обычно выше реальных значений, так как этот стандарт предполагает более мягкие условия движения и низкие средние скорости по сравнению с европейскими циклами.

Оснащение и интерьер

Внешний вид кроссовера характеризуется закрытой передней частью (характерно для электрокаров), треугольными фарами и монофонарем сзади. В технический арсенал включен радар миллиметрового диапазона.

В салоне ожидается вертикальный дисплей диагональю 12,3 дюйма, цифровая панель приборов и селектор передач за рулем. Комплектация включает семь подушек безопасности, панорамную крышу и аудиосистему Sony с восемью динамиками.

Версия для российского рынка

В России будет представлен бензиновый вариант — Tenet Plus L6. Конструктивно он отличается от электромобиля габаритами: машина короче на 16 мм и ниже на 13 мм. Силовая установка состоит из 1,5-литрового двигателя мощностью 147 л. с., 6-ступенчатого робота и переднего привода.

Модель выйдет в двух версиях: "Элегант" и "Ультра". Сроки начала продаж не уточняются, в Китае модель Fulwin T7 сейчас проходит стадию предварительного заказа для оценки спроса.

"Разница в габаритах между электрической и бензиновой версиями объясняется разным устройством платформ. Электрические машины часто имеют более длинную колесную базу и иные свесы из-за размещения батареи в полу, что влияет на общую длину кузова", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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