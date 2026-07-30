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Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему

Авто

Попытка заправить бак "до полного", игнорируя автоматическую отсечку пистолета, приводит к выходу из строя системы улавливания паров (EVAP) и создает риск возгорания. Оптимальное действие: прекратить подачу топлива сразу после первого щелчка пистолета.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Механизм поломки: от щелчка до сервиса

Автоматическая отсечка срабатывает, когда уровень жидкости в баке достигает определенной отметки и меняется поток воздуха в носике пистолета. Если продолжать заправку, излишки бензина вытесняют воздух из полостей, предназначенных для паров.

В современных автомобилях пары топлива через вентиляционные магистрали попадают в адсорбер с активированным углем, откуда дозированно поступают в двигатель. Эта система рассчитана только на газообразную фазу бензина. При переливе жидкое топливо под давлением выдавливается прямо в угольный адсорбер и клапан продувки.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что при попадании жидкости уголь пропитывается и слёживается, что делает его непригодным для фильтрации паров. Также возможен заклинивание клапана продувки.

Симптомы и риски

Выход из строя системы EVAP проявляется следующими признаками:

  • стойкий запах бензина в салоне (особенно в жару или сразу после АЗС);
  • нестабильные обороты холостого хода;
  • затрудненный запуск двигателя;
  • индикация ошибки "Check Engine" на приборной панели.

Помимо поломки адсорбера, избыток топлива может просочиться через уплотнения и дренаж на элементы подвески, проводку и кузов. Поскольку бензин агрессивен к лакокрасочному покрытию и расширяется при нагреве, его попадание вблизи горячего выпускного тракта создает риск воспламенения.

Экспертный комментарий: "Замена засоренного адсорбера и сопутствующих клапанов может стоить десятков тысяч рублей. Эта сумма несопоставима с выгодой от нескольких лишних литров топлива, которые водитель пытается уместить в бак", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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