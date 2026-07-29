Пока "Москвич 6" теряет позиции, новый китайский седан готовится занять его место

Китайский седан MG 07 может появиться на российском рынке в качестве альтернативы низкоспросному "Москвичу 6" или через официальные каналы поставок марки MG. В Китае стоимость новинки стартует с 125 900 юаней (около 1,48 млн рублей по текущему курсу).

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автомобиль MG 07

Сценарии появления в России

Вероятность импорта или локализации модели обусловлена двумя факторами. Во-первых, автомобили MG уже официально представлены в РФ с заводской гарантией. Во-вторых, на заводе "Москвич" уже организована сборка двух кроссоверов этого бренда. Учитывая слабые продажи текущего седана "Москвич 6" и стабильный спрос на данный класс автомобилей в сегменте такси, MG 07 может стать базой для новой модели столичного предприятия.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что при запуске производства под отечественным брендом завод, скорее всего, выберет только одну модификацию из доступных в Китае, чтобы оптимизировать логистику и производственные процессы.

Технические характеристики и версии

Модель представлена в двух вариантах силовой установки:

Электрический: предлагаются два варианта мощности двигателя — 239 л. с. и 320 л. с. Запас хода зависит от выбранного аккумулятора и составляет от 650 до 845 км.

предлагаются два варианта мощности двигателя — 239 л. с. и 320 л. с. Запас хода зависит от выбранного аккумулятора и составляет от 650 до 845 км. Гибридный: сочетание 1,5-литрового бензинового двигателя (111 л. с.) и электромотора (207 л. с.). Запас хода на чистой электротяге достигает 185 км.

Габариты автомобиля: длина — 4886 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1478 мм при колесной базе 2825 мм.

Оснащение и безопасность

Кузов седана выполнен в купеобразном стиле со сквозной светодиодной оптикой, регулируемым спойлером и желтыми тормозными суппортами. В интерьере установлены поворотный 15,6-дюймовый дисплей, цифровая панель приборов и панорамная крыша. Переднее кресло оснащено подогревом, вентиляцией и электроприводом; пассажирское может раскладываться в компактную кровать. Дополнительно доступны аудиосистема на 21 динамик и встроенный столик.

Система безопасности Momenta R7 использует массив датчиков для построения трехмерной модели окружающего пространства, что позволяет электронике своевременно обнаруживать препятствия и снижать риск столкновений.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто