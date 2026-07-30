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Вчера догонял, сегодня задаёт темп: российский кроссовер сместил прежнего фаворита продаж

Авто

Отечественный кроссовер TENET T7 в версиях с двумя педалями стал лидером продаж среди новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией по итогам первого полугодия 2026 года. По данным агентства "АВТОСТАТ" на основе статистики АО "ППК", модель разошлась тиражом 36 490 экземпляров, опередив прошлогоднего фаворита Haval Jolion (32 138 единиц). Третье место занял компактный кроссовер того же бренда — TENET T4 (14 671 авто).

Tenet
Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Tenet

В топ-10 вошли исключительно вседорожники. Четвертую и пятую позиции заняли Geely Monjaro (13 812) и Changan UNI-S (11 477). Далее следуют Mazda CX-5 (10 833), Haval F7 (9 590), Belgee X50 (9 340), Haval M6 (9 032) и Jetour Dashing (8 182). Под автоматическими коробками в рейтинге понимаются гидротрансформаторные, роботизированные, вариативные и иные двухпедальные трансмиссии.

Общий объем рынка новых легковушек с автоматом за шесть месяцев составил 449 тысяч машин — на 19% выше показателя первого полугодия 2025 года. Доля таких автомобилей достигла 73,8% от общего числа продаж в России.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что лидерство TENET подтверждает устойчивую перестройку спроса на российские бренды с локализованным производством и автоматической коробкой, которую покупатель теперь воспринимает как базовое условие комфорта.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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