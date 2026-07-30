Кроссовер из Японии зашёл с козыря: Toyota Yaris Cross спорит ценой с Lada и Haval

Японские автомобили с правым рулем в сегменте до 2,5 млн рублей становятся ценовой альтернативой новым китайским кроссоверам и отечественным машинам. В частности, стоимость Toyota Yaris Cross из Японии в некоторых предложениях оказывается ниже цен на Haval Jolion или Lada Granta Sport.

Фото: toyota.com by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Toyota Yaris Cross

Ценовая разница и комплектации

На рынке Дальнего Востока зафиксированы разные уровни цен в зависимости от города и оснащения автомобиля. Во Владивостоке минимальная стоимость Toyota Yaris Cross в версии Z Adventure составляет 1 555 000 рублей. В эту сумму уже включены таможенная очистка, утилизационный сбор, ЭПТС и СБКТС.

Для сравнения, новая Lada Granta Sport оценивается в 1 677 000 рублей. Другие поставщики во Владивостоке называют цену в 1 750 000 рублей за аналогичный автомобиль без детальной расшифровки затрат.

В Благовещенске предложения на модели 2023 года выпуска выше: от 2 290 000 рублей за версию Z до 2 390 000 рублей за GR Sport. Спортивное исполнение отличается следующими опциями:

перфорированный кожаный руль с логотипом серии;

кресла с усиленной боковой поддержкой;

красные тормозные суппорты и алюминиевые накладки на педали;

специфическая радиаторная решетка, фирменные коврики и климат-контроль.

Технически базовый вариант оснащен передним приводом, вариатором Direct Shift и атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 120 л. с.

Оснащение и альтернативы

В богатых комплектациях Yaris Cross имеет систему подогрева руля, передних сидений, дворников и стекол, а также адаптивный круиз-контроль, парктроники, камеру заднего вида и 18-дюймовые колеса.

Помимо кроссоверов, в Россию поступают бюджетные седаны. Так, Toyota Corolla Axio во Владивостоке предлагается по цене от 1 435 000 рублей с полным пакетом документов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление таких предложений связано с разницей в стоимости автомобиля на внутреннем рынке Японии и итоговой ценой после импорта. Например, версия Z Adventure в Японии стоит около 2,7 млн иен (примерно 1,3 млн рублей), а итоговая цена в РФ формируется за счет логистики и обязательных платежей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто