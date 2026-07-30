Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тусклый сосед вышел из тени: как наличие партнёра повлияет на судьбу Бетельгейзе
Новые требования к врачам МСЭ помогут снизить риск ошибок при назначении инвалидности
Шерсть стала как солома, а раны заживают дольше: корм может скрывать дефицит важного жира
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Снаружи блеск, внутри сок: курица на решётке получится нежной даже на сильном жаре
Секрет неувядающей энергии по-японски: три простых ритуала для долголетия и сил
Кроссовер с двумя характерами: Chery готовит новую модель с электрическим сердцем и бензином
Японский кроссовер с секретной ценой: Toyota Yaris Cross оказался дешевле многих конкурентов
Глазурь с медом и соевым соусом: превращаем бюджетную курицу в шедевр кулинарии

Сентябрь начнётся с новой планки безопасности: LADA Azimut прошла три жёстких краш-теста

Авто

Новый кроссовер LADA Azimut станет первым серийным автомобилем марки, оснащенным боковыми шторками безопасности. Модель прошла обязательные государственные сертификационные краш-тесты в Тольятти и готовится к запуску в серию в сентябре текущего года.

Результаты сертификационных испытаний

Для проверки безопасности использовали предсерийные образцы, собранные на основном конвейере. Согласно данным "АвтоВАЗа", автомобиль прошел два обязательных теста:

  • Фронтальный удар о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч — зафиксировано полное раскрытие фронтальных подушек безопасности при низком уровне нагрузок на манекены.
  • Боковой удар тележкой с деформируемым барьером на скорости 50 км/ч — в этом тесте защиту обеспечили впервые примененные боковые шторки.

Помимо государственных требований, кроссовер испытали по международной методике: боковой удар о неподвижный стальной столб на скорости 32 км/ч. В этой ситуации вектор удара приходится непосредственно в область головы манекена.

В ходе этого теста сработали преднатяжители ремней, боковые подушки и шторки безопасности. Защитные свойства сохранил каркас кузова с увеличенной долей сталей повышенной прочности. Датчики водителя зафиксировали нагрузку на голову на уровне 38,4% от максимально допустимого значения.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что использование шторок безопасности существенно меняет профиль защиты при боковом ударе: они перекрывают большую площадь боковых окон, минимизируя риск контакта головы пассажиров с элементами интерьера или стеклами.

Техническая архитектура системы защиты

Система безопасности LADA Azimut базируется на дублированной архитектуре. В дверях и центральной стойке кузова установлены дополнительные датчики, которые позволяют сократить время срабатывания подушек до нескольких тысячных долей секунды после контакта с препятствием.

Экспертный комментарий: "Снижение нагрузки на голову до 38% при ударе о столб — это серьезный показатель, так как именно этот тип столкновения считается одним из самых опасных из-за малой площади распределения энергии удара", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Молодой, успешный, но уже бывший: завод снял Tenet T4 ради нового фаворита покупателей
Авто
Молодой, успешный, но уже бывший: завод снял Tenet T4 ради нового фаворита покупателей
Старый чайный пакетик оказался мощнее дорогих освежителей: простой трюк избавит квартиру от тяжелых запахов
Недвижимость
Старый чайный пакетик оказался мощнее дорогих освежителей: простой трюк избавит квартиру от тяжелых запахов
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Сахалинская область
Выращивание гребешка и трепанга станет новым источником дохода для региона
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
Новые требования к врачам МСЭ помогут снизить риск ошибок при назначении инвалидности
Сентябрь начнётся с новой планки безопасности: LADA Azimut прошла три жёстких краш-теста
Шерсть стала как солома, а раны заживают дольше: корм может скрывать дефицит важного жира
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Снаружи блеск, внутри сок: курица на решётке получится нежной даже на сильном жаре
Секрет неувядающей энергии по-японски: три простых ритуала для долголетия и сил
Кроссовер с двумя характерами: Chery готовит новую модель с электрическим сердцем и бензином
Японский кроссовер с секретной ценой: Toyota Yaris Cross оказался дешевле многих конкурентов
Глазурь с медом и соевым соусом: превращаем бюджетную курицу в шедевр кулинарии
Белоснежный гигант с трепетной душой: как вырастить идеальную живую стену из чубушника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.