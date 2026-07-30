Сентябрь начнётся с новой планки безопасности: LADA Azimut прошла три жёстких краш-теста

Новый кроссовер LADA Azimut станет первым серийным автомобилем марки, оснащенным боковыми шторками безопасности. Модель прошла обязательные государственные сертификационные краш-тесты в Тольятти и готовится к запуску в серию в сентябре текущего года.

Результаты сертификационных испытаний

Для проверки безопасности использовали предсерийные образцы, собранные на основном конвейере. Согласно данным "АвтоВАЗа", автомобиль прошел два обязательных теста:

Фронтальный удар о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч — зафиксировано полное раскрытие фронтальных подушек безопасности при низком уровне нагрузок на манекены.

Боковой удар тележкой с деформируемым барьером на скорости 50 км/ч — в этом тесте защиту обеспечили впервые примененные боковые шторки.

Помимо государственных требований, кроссовер испытали по международной методике: боковой удар о неподвижный стальной столб на скорости 32 км/ч. В этой ситуации вектор удара приходится непосредственно в область головы манекена.

В ходе этого теста сработали преднатяжители ремней, боковые подушки и шторки безопасности. Защитные свойства сохранил каркас кузова с увеличенной долей сталей повышенной прочности. Датчики водителя зафиксировали нагрузку на голову на уровне 38,4% от максимально допустимого значения.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что использование шторок безопасности существенно меняет профиль защиты при боковом ударе: они перекрывают большую площадь боковых окон, минимизируя риск контакта головы пассажиров с элементами интерьера или стеклами.

Техническая архитектура системы защиты

Система безопасности LADA Azimut базируется на дублированной архитектуре. В дверях и центральной стойке кузова установлены дополнительные датчики, которые позволяют сократить время срабатывания подушек до нескольких тысячных долей секунды после контакта с препятствием.

Экспертный комментарий: "Снижение нагрузки на голову до 38% при ударе о столб — это серьезный показатель, так как именно этот тип столкновения считается одним из самых опасных из-за малой площади распределения энергии удара", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.