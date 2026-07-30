Батарея уже не пугает кошелёк: электромобили с пробегом нашли массового покупателя

Рынок подержанных электромобилей в России показал рост почти на 40% в первой половине 2026 года: объем продаж достиг 7 729 единиц. Основной спрос сосредоточен в ценовом сегменте от 1,2 до 2 млн рублей, при этом средняя стоимость проданного автомобиля составила около 1,45 млн рублей.

Фото: Wikipedia by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Nissan Leaf

Лидеры вторичного рынка

Половина всех сделок с пробегом пришлась на три модели. Первое место занимает Nissan Leaf с 2 083 продажами (27% рынка), за ним следуют Tesla Model 3 (1 432 машины, 18,5%) и Hyundai Kona Electric (965 машин, 12,5%).

В топ-5 также вошли Kia e-Niro с 703 продажами (9,1%) и Tesla Model Y — 642 экземпляра (8,3%). Остальная часть списка десяти самых популярных моделей замыкается BMW i3, Volkswagen ID.3, Peugeot e-208, Renault Zoe и Tesla Model S.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что доминирование бюджетных моделей в сочетании с ростом продаж указывает на поиск покупателями компромисса между стоимостью владения электрокаром и доступностью входного билета на рынок.

Причины роста спроса

Спрос на электромобили с пробегом стимулирует развитие сети зарядных станций и общее снижение цен на новые модели, что делает технологию привычнее для массового потребителя. Для многих покупателей вторичный рынок становится единственным способом перейти на электрический транспорт при ограниченном бюджете.

Экспертный комментарий: "Рост объемов вторичного рынка часто связан с тем, что покупатель ищет автомобиль с подтвержденным состоянием батареи, который уже прошел первичную потерю стоимости", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто