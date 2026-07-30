От серого ввоза к заводской гарантии: Peugeot и Citroën начали новую главу в России

В России начались продажи новых моделей Peugeot и Citroën с официальной гарантией производителя. Поставки осуществляются через дистрибьютора — компанию "Пират", а сборка автомобилей локализована на заводе в Калининграде.
Портфолио марок пополнили следующие автомобили:
Ценовой диапазон новых моделей составляет от 1 469 000 рублей за Peugeot 208 до 3 599 000 рублей за Citroën C5 Aircross (цены включают НДС).
Все поставляемые автомобили обеих марок имеют единый срок официальной гарантии — 3 года или 100 000 км пробега. Программа включает регламентное сервисное обслуживание и замену компонентов в случае выявления заводских дефектов.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что возвращение официальной гарантии и локализация сборки в Калининграде меняют статус машин с "параллельного импорта" на официально поддерживаемые. Это напрямую влияет на ликвидность автомобилей на вторичном рынке и доступность сертифицированного сервиса.
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