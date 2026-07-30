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От серого ввоза к заводской гарантии: Peugeot и Citroën начали новую главу в России

Авто

В России начались продажи новых моделей Peugeot и Citroën с официальной гарантией производителя. Поставки осуществляются через дистрибьютора — компанию "Пират", а сборка автомобилей локализована на заводе в Калининграде.

Peugeot 308
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Peugeot 308

Модельный ряд и цены

Портфолио марок пополнили следующие автомобили:

  • Peugeot: 208, 308, 508, а также обновленный кроссовер 3008;
  • Citroën: C3, C4 и обновленный C5 Aircross.

Ценовой диапазон новых моделей составляет от 1 469 000 рублей за Peugeot 208 до 3 599 000 рублей за Citroën C5 Aircross (цены включают НДС).

Условия гарантии и сервис

Все поставляемые автомобили обеих марок имеют единый срок официальной гарантии — 3 года или 100 000 км пробега. Программа включает регламентное сервисное обслуживание и замену компонентов в случае выявления заводских дефектов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что возвращение официальной гарантии и локализация сборки в Калининграде меняют статус машин с "параллельного импорта" на официально поддерживаемые. Это напрямую влияет на ликвидность автомобилей на вторичном рынке и доступность сертифицированного сервиса.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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