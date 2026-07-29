Молодой, успешный, но уже бывший: завод снял Tenet T4 ради нового фаворита покупателей

Производство компактного кроссовера Tenet T4 на заводе холдинга "АГР" в Калуге прекращено. Модель снимают с конвейера из-за завершения жизненного цикла и смены потребительских предпочтений в пользу более просторных автомобилей.

Фото: tenet.ru is licensed under Public domain TENET T4

Механизм замены базовой модели на удлиненную версию T4L уже принес результат: по данным пресс-службы бренда, к июню 2026 года новая модель вошла в тройку самых востребованных кроссоверов сегмента SUV и попала в топ-10 всех продаваемых авто в России.

Статус продаж и цены

Остановка производства подтверждена дилерской сетью. В наличии остаются ограниченные запасы Tenet T4, в частности полноприводные версии со скидками до 120 тыс. рублей. Стоимость машин зависит от года выпуска:

модели 2025 года: от 2 089 000 до 2 599 000 рублей;

модели 2026 года (без учета скидок): от 2 169 000 до 2 659 000 рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая доля рынка Tenet T4 — 3% по итогам первого полугодия 2026 года (18 321 проданный автомобиль) — свидетельствует о сильном старте модели, однако переход на версию T4L указывает на запрос покупателей к большему внутреннему объему салона при сохранении доступной цены.

Технические характеристики

Линейка Tenet T4 предлагала два варианта силовых агрегатов с объемом 1,5 литра:

атмосферный двигатель (113 л. с.) в паре с механикой или вариатором;

турбированный двигатель (147 л. с.) с шестиступенчатым "роботом" для переднего привода и семиступенчатым для полноприводных версий.

Серийный выпуск модели на бывшем заводе Volkswagen в Калуге стартовал 12 августа прошлого года, а официальный выход на рынок состоялся 27 августа.