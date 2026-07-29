Молодой, успешный, но уже бывший: завод снял Tenet T4 ради нового фаворита покупателей

Производство компактного кроссовера Tenet T4 на заводе холдинга "АГР" в Калуге прекращено. Модель снимают с конвейера из-за завершения жизненного цикла и смены потребительских предпочтений в пользу более просторных автомобилей.
Механизм замены базовой модели на удлиненную версию T4L уже принес результат: по данным пресс-службы бренда, к июню 2026 года новая модель вошла в тройку самых востребованных кроссоверов сегмента SUV и попала в топ-10 всех продаваемых авто в России.
Остановка производства подтверждена дилерской сетью. В наличии остаются ограниченные запасы Tenet T4, в частности полноприводные версии со скидками до 120 тыс. рублей. Стоимость машин зависит от года выпуска:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая доля рынка Tenet T4 — 3% по итогам первого полугодия 2026 года (18 321 проданный автомобиль) — свидетельствует о сильном старте модели, однако переход на версию T4L указывает на запрос покупателей к большему внутреннему объему салона при сохранении доступной цены.
Линейка Tenet T4 предлагала два варианта силовых агрегатов с объемом 1,5 литра:
Серийный выпуск модели на бывшем заводе Volkswagen в Калуге стартовал 12 августа прошлого года, а официальный выход на рынок состоялся 27 августа.
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