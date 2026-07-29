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Российские таксопарки переходят на отечественную сборку для сокращения простоев техники

Авто

Таксомоторный рынок России расширяет список используемых автомобилей за счет локализованных моделей Tenet, Jeland, Jetour и Omoda. Переход на машины отечественной сборки позволяет таксопаркам снизить риски при обслуживании флота и обеспечить стабильность поставок.

Шашечки такси ночью
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашечки такси ночью

Основным механизмом здесь выступает использование специнвестконтрактов (СПИК). Автомобили, собранные в России по таким соглашениям, получают преимущество перед импортом за счет более прозрачных гарантийных условий и гарантированного наличия запасных частей на складах.

Для оператора такси стоимость автомобиля при покупке вторична по сравнению с совокупными затратами на владение. Ключевыми факторами становятся разветвленность сервисной сети, доступность расходников и предсказуемость расходов на содержание парка в долгосрочной перспективе.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что локализация критически важна для таксомоторного бизнеса, так как она напрямую влияет на простои техники. Чем быстрее машина возвращается из сервиса после ремонта, тем выше доходность каждого транспортного средства в парке.

Техническая часть новых моделей остается прежней, несмотря на возможную смену брендов или юридических структур владельцев марок. Это обеспечивает стабильность эксплуатации и предсказуемость износа узлов и агрегатов при интенсивных нагрузках.

"Для такси нужны не нишевые продукты, а автомобили, которые можно быстро поставить, обслуживать в больших объемах и прогнозировать по затратам на несколько лет вперед", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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