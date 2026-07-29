Доля полноприводных автомобилей в России достигла исторического максимума

Доля новых полноприводных легковых автомобилей на российском рынке достигла исторического максимума — 42,8%. По данным агентства «Автостат», за первую половину 2026 года россияне купили 260,4 тыс. таких машин, что на 34% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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Смещение спроса в сторону полного привода

Впервые за историю наблюдений доля полноприводных моделей перешагнула порог в 40%. Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в 2025 году и составлял 39,5%. Параллельно с этим доля переднеприводного транспорта сократилась до 57%.

Разрыв в динамике продаж между двумя типами привода стал значительным. Если продажи полноприводных авто выросли на треть, то спрос на передний привод за полгода увеличился всего на 3%. Это означает, что темпы реализации машин с полным приводом сейчас более чем в 10 раз опережают аналогичный рост в сегменте переднего привода.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что такой резкий перекос в структуре спроса может быть связан как с изменением модельного ряда доступных ввезенных автомобилей, так и с перераспределением потребительских предпочтений в пользу более универсальных моделей.

Общий контекст рынка

Рост сегмента полного привода происходит на фоне общей стагнации или умеренного восстановления рынка. По итогам 30-й недели 2026 года (с 20 по 26 июля) зарегистрировали 25 350 новых легковых машин. Это на 1% больше, чем неделей ранее, но почти на 6% меньше показателей прошлого года.

Также фиксируется высокая концентрация рынка: более половины всех продаж за первое полугодие обеспечили всего 15 моделей. На них пришлось 311,1 тыс. регистраций из общего объема в 608,6 тыс. автомобилей.