Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Демонтаж кабелей на границе РФ и Финляндии может удорожить интернет в Казахстане
Рынок подстроился под правила: какие японские модели еще можно выгодно привезти в Россию
КАМАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе из-за роста заказов
Новые сорта пшеницы в Нижегородской области могут показать высокую урожайность
Российские таксопарки переходят на отечественную сборку для сокращения простоев техники
Россияне не смогут вписывать детей в загранпаспорта с января 2027 года
В Белгороде АЗС Лукойла будут запускать поэтапно для борьбы с дефицитом топлива
В Алматинской области планируют выпустить амурских тигров в резерват Иле-Балхаш
Часть кварталов Курска временно останется без электричества в начале августа

Доля полноприводных автомобилей в России достигла исторического максимума

Авто

Доля новых полноприводных легковых автомобилей на российском рынке достигла исторического максимума — 42,8%. По данным агентства «Автостат», за первую половину 2026 года россияне купили 260,4 тыс. таких машин, что на 34% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ночная автомагистраль
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ночная автомагистраль

Смещение спроса в сторону полного привода

Впервые за историю наблюдений доля полноприводных моделей перешагнула порог в 40%. Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в 2025 году и составлял 39,5%. Параллельно с этим доля переднеприводного транспорта сократилась до 57%.

Разрыв в динамике продаж между двумя типами привода стал значительным. Если продажи полноприводных авто выросли на треть, то спрос на передний привод за полгода увеличился всего на 3%. Это означает, что темпы реализации машин с полным приводом сейчас более чем в 10 раз опережают аналогичный рост в сегменте переднего привода.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что такой резкий перекос в структуре спроса может быть связан как с изменением модельного ряда доступных ввезенных автомобилей, так и с перераспределением потребительских предпочтений в пользу более универсальных моделей.

Общий контекст рынка

Рост сегмента полного привода происходит на фоне общей стагнации или умеренного восстановления рынка. По итогам 30-й недели 2026 года (с 20 по 26 июля) зарегистрировали 25 350 новых легковых машин. Это на 1% больше, чем неделей ранее, но почти на 6% меньше показателей прошлого года.

Также фиксируется высокая концентрация рынка: более половины всех продаж за первое полугодие обеспечили всего 15 моделей. На них пришлось 311,1 тыс. регистраций из общего объема в 608,6 тыс. автомобилей.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Последние материалы
КАМАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе из-за роста заказов
Новые сорта пшеницы в Нижегородской области могут показать высокую урожайность
Российские таксопарки переходят на отечественную сборку для сокращения простоев техники
Россияне не смогут вписывать детей в загранпаспорта с января 2027 года
В Белгороде АЗС Лукойла будут запускать поэтапно для борьбы с дефицитом топлива
В Алматинской области планируют выпустить амурских тигров в резерват Иле-Балхаш
Часть кварталов Курска временно останется без электричества в начале августа
Эффективность терапии гепатита С: новые стандарты против старых методов
Жители Вертолетного поля в Ростове-на-Дону останутся без холодной воды на сутки
В Крыму выделят почти 4 миллиона рублей на проекты ремонта водохранилищ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.