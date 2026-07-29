Ford стал лидером по объему отзывных кампаний в США за текущий период

Концерн Ford стал лидером по объему отзывных кампаний в США: к концу июля 2026 года компания отозвала более половины всех автомобилей в стране за текущий период. Из 26,7 млн машин, попавших под сервисные акции по всему рынку, 13,5 млн пришлись на модели Ford.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городской пейзаж с многополосной дорогой

Американский производитель инициировал 61 кампанию, что составляет около 27% от общего числа отзывных акций в индустрии (всего 226). Столь масштабный объем сервисных работ охватывает большинство популярных линеек бренда.

Риск защемления пассажиров

Очередной дефект затронул систему памяти сидений в люксовых моделях. Под отзыв попали 79 579 автомобилей: 64 409 кроссоверов Ford Explorer и 15 170 Lincoln Aviator 2026-2027 модельных годов.

Проблема заключается в некорректной работе алгоритмов электропривода. Система может ошибочно считать данные о положении спинки и сдвинуть её назад, когда водитель не управляет креслом. Это происходит при дистанционном открытии дверей, запуске двигателя с брелока или в момент приближения владельца к автомобилю.

В таких сценариях система обнаружения препятствий и функция обратного хода могут дать сбой. Если в этот момент на втором ряду находится человек, существует риск защемления пассажира между передним сиденьем и элементами салона или получения травмы из-за ограниченного пространства для ног.

"Сбои в алгоритмах памяти сидений опасны тем, что движение происходит вне контроля водителя. В таких случаях стандартные датчики препятствий могут не сработать вовремя из-за специфики программного кода", — отметил автомобильный инженер Артем Николаев.