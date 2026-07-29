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Средний чек на ремонт китайских авто составил 9787 рублей в первой половине 2026 года

Авто

Стоимость обслуживания автомобилей из КНР остается доступной, несмотря на рост числа обращений в сервис. Средний чек за ремонт и обслуживание таких машин по итогам первой половины 2026 года составил 9787 рублей.

Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Динамика спроса и стоимость владения

Количество визитов китайских автомобилей в сервисные центры заметно увеличилось. За первые шесть месяцев 2026 года зафиксировано 38 242 обращения, тогда как за аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял 25 302.

Специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин отмечает, что при определении стоимости владения важно разделять плановое ТО и внеплановый ремонт. Итоговая сумма в чеке зависит от доступности компонентов на локальном рынке и выбора между оригинальными деталями и сертифицированными аналогами.

Доступность запчастей: масс-маркет против премиума

Ситуация с поиском комплектующих зависит от популярности конкретной модели. Для массовых автомобилей из Китая все необходимые детали доступны под заказ без длительных сроков ожидания.

Сложности возникают с владельцами нишевых и премиальных марок, таких как Zeekr, Xiaomi и Denza. Поскольку эти машины часто ввозятся по каналам параллельного импорта, централизованные склады запчастей для них отсутствуют. В этой ситуации владельцы вынуждены искать детали через профильные сообщества, закрытые чаты и форумы, где формируются списки проверенных поставщиков и мастеров.

Экспертный комментарий: "Отсутствие официальной дилерской поддержки для автомобилей, привезенных по параллельному импорту, перекладывает риски по поиску и проверке запчастей на самого владельца. Это может привести к увеличению сроков простоя автомобиля в сервисе", — отметил специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин.

Выбор компонентов

При подборе деталей рекомендуется ориентироваться на репутацию конкретного бренда-производителя, а не на страну происхождения. Наличие официальных каналов поставок и узнаваемость марки служат основными критериями качества компонента.

Экспертная проверка:
  • специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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