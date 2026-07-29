Инженеры назвали основные признаки критического износа тормозных колодок

Критический износ тормозных колодок сокращает дистанцию до остановки и ведет к повреждению дорогостоящих тормозных дисков. Чтобы избежать замены всего узла, владельцу нужно отслеживать три основных признака: звук, поведение педали и визуальный остаток фрикционного слоя.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Замена тормозных колодок

Симптомы износа и риски

Первым сигналом обычно становится акустический эффект. Скрип, визг или металлический скрежет при нажатии на тормоз свидетельствуют о том, что фрикционный слой истончился до предела.

Вторым признаком являются изменения в работе педали тормоза. Если она стала «мягкой», проваливается глубже обычного или отклик стал резким и непредсказуемым, проблема может заключаться как в износе накладок, так и в падении уровня тормозной жидкости.

Третий симптом — заметное увеличение тормозного пути. Это указывает либо на физический износ колодок, либо на перегрев системы и сбои в гидравлике.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что изменение отклика педали часто связано с изменением зазора между колодкой и диском, что требует корректировки хода поршня в суппорте или проверки состояния тормозной жидкости на предмет воздуха и влаги.

Как проверить самостоятельно

Владельцы автомобилей с легкосплавными дисками могут провести первичный осмотр без разборки узлов, заглянув в просвет между спицами колеса.

Безопасный остаток: 3–4 мм. При таком значении эксплуатация допустима, но стоит планировать визит в сервис.

3–4 мм. При таком значении эксплуатация допустима, но стоит планировать визит в сервис. Критический износ: 2 мм и менее.

Специалист по диагностике и надежности Михаил Лазарев предупреждает: продолжение поездок с остатком фрикциона менее 2 мм приводит к прямому контакту металла колодки с поверхностью тормозного диска, что вызывает его глубокие задиры и требует дорогостоящей шлифовки или полной замены.

При обнаружении любого из перечисленных симптомов рекомендуется прекратить интенсивную эксплуатацию автомобиля и обратиться в квалифицированный сервис для точного измерения остатка колодок и проверки состояния тормозной системы.