Срок годности АИ-92, АИ-95 и АИ-98 различается из-за состава

Использовать бензин старше одного года рискованно: топливо окисляется, теряет октановое число и образует смолистые отложения, которые забивают форсунки и фильтры. Оптимальный срок службы топлива в баке или канистре составляет до 12 месяцев, но реальный ресурс зависит от марки бензина и условий среды.
Согласно ГОСТ Р 51109-98, стандартный срок хранения автомобильного бензина — один год. Однако химический состав разных марок влияет на скорость деградации компонентов:
Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что со временем из бензина испаряются легкие фракции. Это приводит к увеличению плотности топлива и ухудшению его воспламеняемости, что может вызвать нестабильную работу двигателя или пропуски зажигания.
Чтобы топливо не испортилось раньше срока, необходимо исключить воздействие внешних факторов:
Экспертный комментарий: "Хранить топливо в пластиковых бутылках из-под напитков опасно. Бензин может вступить в реакцию с пластиком, что приведет к разгерметизации емкости или попаданию микрочастиц полимера прямо в двигатель", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.
Хранение топлива в необорудованных помещениях или в объемах, превышающих допустимые нормы для частных лиц, влечет ответственность по КоАП РФ:
При возникновении утечек или создании условий, угрожающих безопасности окружающих, возможна уголовная ответственность по ст. 248 УК РФ.
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