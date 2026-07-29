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Срок годности АИ-92, АИ-95 и АИ-98 различается из-за состава

Авто

Использовать бензин старше одного года рискованно: топливо окисляется, теряет октановое число и образует смолистые отложения, которые забивают форсунки и фильтры. Оптимальный срок службы топлива в баке или канистре составляет до 12 месяцев, но реальный ресурс зависит от марки бензина и условий среды.

Бензин в пробирке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензин в пробирке

Сроки годности разных марок

Согласно ГОСТ Р 51109-98, стандартный срок хранения автомобильного бензина — один год. Однако химический состав разных марок влияет на скорость деградации компонентов:

  • АИ-92: теряет свои свойства быстрее всего, рекомендуемый срок хранения — до 6 месяцев.
  • АИ-95: сохраняет характеристики до 12 месяцев.
  • АИ-98: за счет состава присадок может оставаться пригодным до 18 месяцев.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что со временем из бензина испаряются легкие фракции. Это приводит к увеличению плотности топлива и ухудшению его воспламеняемости, что может вызвать нестабильную работу двигателя или пропуски зажигания.

Правила безопасного хранения

Чтобы топливо не испортилось раньше срока, необходимо исключить воздействие внешних факторов:

  • Герметичность: использование только плотно закрытых контейнеров для предотвращения испарения и попадания пыли.
  • Свет и температура: хранение в темном месте при температуре от +5 до +25 °C. Солнечные лучи провоцируют разложение химических соединений.
  • Изоляция от влаги: вода в топливе вызывает коррозию бака и образование осадка, что критично для топливной системы.

Экспертный комментарий: "Хранить топливо в пластиковых бутылках из-под напитков опасно. Бензин может вступить в реакцию с пластиком, что приведет к разгерметизации емкости или попаданию микрочастиц полимера прямо в двигатель", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Юридические риски и штрафы

Хранение топлива в необорудованных помещениях или в объемах, превышающих допустимые нормы для частных лиц, влечет ответственность по КоАП РФ:

  • Для граждан: штраф от 1000 до 3000 рублей.
  • Для организаций: штраф от 5000 до 10000 рублей.

При возникновении утечек или создании условий, угрожающих безопасности окружающих, возможна уголовная ответственность по ст. 248 УК РФ.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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