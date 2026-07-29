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Риск потери водительского удостоверения из-за нечитаемого номера авто

Авто

Повреждение краски на государственном регистрационном знаке может стать причиной лишения водительского удостоверения на срок до трех месяцев. Риск возникает, если стертые символы делают номер нечитаемым или меняют его визуальное восприятие.

Автомобильный номер B39XT44
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автомобильный номер B39XT44

Согласно правилам, номер автомобиля должен четко читаться с расстояния 20 метров. Если из-за износа или механических повреждений четкость знаков снизилась, водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

От штрафа к лишению прав

Критическая ситуация возникает, когда стертая буква или цифра начинает напоминать другой символ. Например, если поврежденная буква "О" становится похожа на "С", а "Х" — на "У". В этом случае инспектор может квалифицировать состояние знака не как естественный износ, а как видоизменение номера.

За намеренное или фактическое изменение регистрационного знака предусмотрено более строгое наказание: штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что правовые последствия зависят от того, будет ли расценено повреждение как технический дефект или как попытка скрыть реальный номер автомобиля. При этом ошибки в распознавании знака могут допустить не только сотрудники ГИБДД, но и автоматические камеры видеофиксации.

Чтобы избежать санкций, рекомендуется проверить читаемость номера и при необходимости заменить его на новый, если восстановить краску невозможно.

Экспертная проверка: автомобильный юрист Олег Зорин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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