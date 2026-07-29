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Senat 900 уже продают в России, но покупателей с первых дней ждал неприятный сюрприз

Авто

Новый российский премиум-седан Senat 900 поступил в продажу по цене от 2,7 млн рублей, однако фактический выбор моделей и доступность обещанных бонусов у дилеров остаются ограниченными.

Автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Автозавод

Несмотря на заявления представителя марки о наличии нескольких комплектаций, в реальном предложении сейчас представлена только одна версия: с двигателем 3,0 литра и автоматической трансмиссией. Покупатели также сталкиваются с расхождениями в сервисных условиях. Хотя официально заявлены гарантия на все узлы и бесплатное обслуживание в первые два года, часть дилеров не подтверждает эти привилегии или выдвигает дополнительные требования для их получения.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разрыв между официальными декларациями бренда и реальным предложением в салонах указывает на отсутствие отлаженной дистрибуции. Когда в продаже оказывается одна комплектация из нескольких заявленных, это говорит либо о дефиците конкретных модификаций, либо об ограниченном объеме первых партий.

Проблемы с оформлением и поставками

Процесс покупки автомобиля осложнен отсутствием прозрачных сроков. В ряде регионов даже при наличии машины на складе оформление заказа затягивается на несколько недель. Другие дилеры вовсе не могут назвать дату поставки автомобиля.

"Ситуация, когда дилер не владеет информацией о сроках поставки нового бренда, свидетельствует о слабой интеграции марки в существующую сеть. Для покупателя это риск получить автомобиль без полноценной поддержки и четких гарантийных обязательств", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Покупателям рекомендуется проверять наличие конкретного автомобиля и условия сервисного пакета непосредственно перед сделкой, так как региональные ограничения могут существенно влиять на финальный договор купли-продажи.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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