Китайским маркам придется потесниться: в Россию завезли партию проверенных иномарок по спеццене

Дорестайлинговые кроссоверы Kia Sportage пятого поколения вернулись на российский рынок через параллельный импорт. Стоимость новых автомобилей без пробега начинается от 2,8 млн рублей, что делает их ценовой конкурентом актуальным китайским моделям и локализованным маркам.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA Sportage

Ценовая политика и комплектации

Минимальная цена в 2 800 000 рублей зафиксирована за базовую версию с двигателем 1,6 л (150 л. с.) и механической трансмиссией. В эту сумму продавец включает доставку "под ключ", оформление ЭПТС, СБКТС и уплату льготного утилизационного сбора.

Для сравнения: аналогичные по бюджету предложения имеют Volga K40 (от 2,849 млн рублей), Haval F7 2026 года выпуска (от 2,899 млн рублей) и Tenet T7 в максимальной переднеприводной версии (2,935 млн рублей).

Варианты автомобилей из наличия стоят дороже. Например, полноприводная версия с мотором 2,0 л (150 л. с.) и АКПП оценивается в 3,2 млн рублей, в то время как у других поставщиков цены за готовые к продаже машины стартуют от 3,3 млн рублей.

В ассортименте параллельного импорта доступны разные силовые агрегаты:

1,5 л (200 л. с.);

1,6 л (180 л. с.);

2,0 л (150 и 236 л. с.).

Тип трансмиссии зависит от модификации: предлагаются классический "автомат" или "робот".

Доступность на рынке

По данным классифайдов, в России сейчас находится около ста новых дорестайлинговых Sportage. Основная часть предложения сосредоточена в формате "под заказ", однако несколько десятков единиц доступны в наличии.

География поставок охватывает большинство крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Схемы доставки позволяют привозить автомобили как из Брянска, так и из восточных регионов страны.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление новых автомобилей предыдущих поколений через альтернативные каналы часто связано с поиском покупателями знакомых брендов, которые по цене стали сопоставимы с новыми китайскими марками. Однако при покупке таких машин важно проверять статус утильсбора и корректность оформления документов для постановки на учет.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто