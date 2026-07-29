Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетические объекты Белоруссии должны подготовиться к отоплению до 20 сентября
ГЖИ Саратова зафиксировала сбои в графиках вывоза твердых коммунальных отходов
Просмотр телевизора в среднем возрасте приводит к физическому уменьшению мозга
В Татарстане восстанавливают старейшую деревянную мечеть 1742 года
Забыть о бормашине: найден способ лечения кариеса у детей без боли и сверления
Госэконадзор предупредил об ухудшении качества воздуха в Ленинградской области
В Дербенте построят новый медкомплекс для жителей 15 районов Дагестана
Толстая броня для клубня: за сколько недель до сборки сушат гряды картофеля
В Зеленогорске полностью перекроют Кривоносовскую улицу с 31 июля по 12 августа

Китайским маркам придется потесниться: в Россию завезли партию проверенных иномарок по спеццене

Авто

Дорестайлинговые кроссоверы Kia Sportage пятого поколения вернулись на российский рынок через параллельный импорт. Стоимость новых автомобилей без пробега начинается от 2,8 млн рублей, что делает их ценовой конкурентом актуальным китайским моделям и локализованным маркам.

KIA Sportage
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA Sportage

Ценовая политика и комплектации

Минимальная цена в 2 800 000 рублей зафиксирована за базовую версию с двигателем 1,6 л (150 л. с.) и механической трансмиссией. В эту сумму продавец включает доставку "под ключ", оформление ЭПТС, СБКТС и уплату льготного утилизационного сбора.

Для сравнения: аналогичные по бюджету предложения имеют Volga K40 (от 2,849 млн рублей), Haval F7 2026 года выпуска (от 2,899 млн рублей) и Tenet T7 в максимальной переднеприводной версии (2,935 млн рублей).

Варианты автомобилей из наличия стоят дороже. Например, полноприводная версия с мотором 2,0 л (150 л. с.) и АКПП оценивается в 3,2 млн рублей, в то время как у других поставщиков цены за готовые к продаже машины стартуют от 3,3 млн рублей.

В ассортименте параллельного импорта доступны разные силовые агрегаты:

  • 1,5 л (200 л. с.);
  • 1,6 л (180 л. с.);
  • 2,0 л (150 и 236 л. с.).

Тип трансмиссии зависит от модификации: предлагаются классический "автомат" или "робот".

Доступность на рынке

По данным классифайдов, в России сейчас находится около ста новых дорестайлинговых Sportage. Основная часть предложения сосредоточена в формате "под заказ", однако несколько десятков единиц доступны в наличии.

География поставок охватывает большинство крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Схемы доставки позволяют привозить автомобили как из Брянска, так и из восточных регионов страны.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление новых автомобилей предыдущих поколений через альтернативные каналы часто связано с поиском покупателями знакомых брендов, которые по цене стали сопоставимы с новыми китайскими марками. Однако при покупке таких машин важно проверять статус утильсбора и корректность оформления документов для постановки на учет.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Тульская область
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Последние материалы
На Камчатке проверяют рыбные заводы после обнаружения химии в икре
Средний размер автокредита в Челябинской области увеличился на 15,3% за год
Тайна солнечных бликов: как брондирование создает иллюзию объемных и пышных волос
Движение транспорта в центре Петрозаводска ограничат на несколько дней
Банк России сообщил о замедлении роста цен в Нижегородской области
Семья объединилась ради одного желания: Боня с бывшим возлюбленным обеспечили мечту дочери
Упал в глубокую воду и сделал сенсацию: в пещере США нашли слепую рыбу-демона
Идеальное блюдо для занятых: сытная запеканка из гречки с куриным фаршем и грибами
Пять неожиданных способов применения падалицы: куда деть горы упавших яблок в саду
Лидеры газового рынка 2026: как коммерческий автопарк пересаживается на газ ради выживания бизнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.