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Риск эффекта парника: как оклейка защитной пленкой может ускорить коррозию автомобиля

Авто

Оклейка кузова защитной пленкой при наличии скрытых дефектов ЛКП может ускорить разрушение металла вместо его защиты. Основной риск заключается в создании герметичного слоя, который запирает влагу внутри микротрещин и очагов коррозии.

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Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Почему пленка провоцирует гниение

Если нанести полиуретан или винил на поверхность с признаками ржавчины, пузырями краски или глубокими царапинами, создается эффект "парника". Влага, зафиксированная под пленкой, в сочетании с отсутствием вентиляции запускает интенсивный процесс окисления. В таких условиях коррозия распространяется быстрее, чем на открытом металле, что может привести к появлению сквозных отверстий за несколько сезонов.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что герметичный слой препятствует испарению конденсата и задерживает агрессивные реагенты в микротрещинах, превращая защитное покрытие в катализатор разрушения металла.

Правила подготовки поверхности

Для безопасной эксплуатации пленки кузов должен быть полностью очищен от коррозии. Процесс подготовки включает следующие этапы:

  • Зачистка очагов ржавчины до чистого металла.
  • Обработка преобразователем ржавчины для нейтрализации остатков окислов.
  • Восстановление геометрии поверхности с помощью шпаклевки, грунта и наполнителя для выведения плоскости "в ноль".
  • Тщательное обезжиривание всей площади оклейки.

При этом полное перекрашивание элемента не является обязательным условием, если поверхность была качественно выровнена и очищена.

"Отсутствие жирной пленки и следов окисления на кузове — единственная гарантия того, что защитный слой не станет причиной ускоренного гниения металла", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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