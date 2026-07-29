Риск эффекта парника: как оклейка защитной пленкой может ускорить коррозию автомобиля

Оклейка кузова защитной пленкой при наличии скрытых дефектов ЛКП может ускорить разрушение металла вместо его защиты. Основной риск заключается в создании герметичного слоя, который запирает влагу внутри микротрещин и очагов коррозии.
Если нанести полиуретан или винил на поверхность с признаками ржавчины, пузырями краски или глубокими царапинами, создается эффект "парника". Влага, зафиксированная под пленкой, в сочетании с отсутствием вентиляции запускает интенсивный процесс окисления. В таких условиях коррозия распространяется быстрее, чем на открытом металле, что может привести к появлению сквозных отверстий за несколько сезонов.
Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что герметичный слой препятствует испарению конденсата и задерживает агрессивные реагенты в микротрещинах, превращая защитное покрытие в катализатор разрушения металла.
Для безопасной эксплуатации пленки кузов должен быть полностью очищен от коррозии. Процесс подготовки включает следующие этапы:
При этом полное перекрашивание элемента не является обязательным условием, если поверхность была качественно выровнена и очищена.
"Отсутствие жирной пленки и следов окисления на кузове — единственная гарантия того, что защитный слой не станет причиной ускоренного гниения металла", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.
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