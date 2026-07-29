Стандарт США против ГОСТ РФ: почему крутая тачка становится обузой для владельца

При покупке автомобиля из США или Южной Кореи владельцы часто сталкиваются с проблемой "красных" задних поворотников. В таких машинах за индикацию маневра отвечает та же секция, что и стоп-сигнал, но работает она в прерывистом режиме. Это заводская особенность исполнения для конкретных рынков, которая может стать препятствием при постановке транспортного средства на учет в ГИБДД.
Разница обусловлена требованиями дорожных правил разных стран. В России и Европе стандартом для указателей поворота является янтарный цвет. В США допускается использование красного света: водители ориентируются на характер свечения — ровное при торможении и мигающее при повороте.
Для производителей такая схема выгоднее, так как упрощает конструкцию фонаря, сокращает количество деталей и снижает себестоимость производства больших партий автомобилей.
Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что использование красного цвета вместо янтарного снижает информативность сигнала. С точки зрения безопасности, разделение функций стопа и поворота по цвету позволяет другим участникам движения быстрее среагировать на маневр.
Основная проблема владельца — неопределенность при прохождении техосмотра и регистрации. В одних регионах автомобиль принимают с заводской американской оптикой, в других требуют привести ее в соответствие с российскими нормами (янтарный свет).
Существует несколько вариантов решения проблемы, но не все они эффективны:
Экспертный комментарий: "Попытки изменить цвет сигнала путем подбора ламп часто приводят к получению нетипичного оттенка, который всё равно не будет соответствовать ГОСТу. Если инспектор или специалист технадзора зафиксирует несоответствие, единственным законным выходом останется полная замена фонарей на региональные", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.
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