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Стандарт США против ГОСТ РФ: почему крутая тачка становится обузой для владельца

Авто

При покупке автомобиля из США или Южной Кореи владельцы часто сталкиваются с проблемой "красных" задних поворотников. В таких машинах за индикацию маневра отвечает та же секция, что и стоп-сигнал, но работает она в прерывистом режиме. Это заводская особенность исполнения для конкретных рынков, которая может стать препятствием при постановке транспортного средства на учет в ГИБДД.

Поворотник в московском потоке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поворотник в московском потоке

Причина различий в оптике

Разница обусловлена требованиями дорожных правил разных стран. В России и Европе стандартом для указателей поворота является янтарный цвет. В США допускается использование красного света: водители ориентируются на характер свечения — ровное при торможении и мигающее при повороте.

Для производителей такая схема выгоднее, так как упрощает конструкцию фонаря, сокращает количество деталей и снижает себестоимость производства больших партий автомобилей.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что использование красного цвета вместо янтарного снижает информативность сигнала. С точки зрения безопасности, разделение функций стопа и поворота по цвету позволяет другим участникам движения быстрее среагировать на маневр.

Риски при регистрации и способы решения

Основная проблема владельца — неопределенность при прохождении техосмотра и регистрации. В одних регионах автомобиль принимают с заводской американской оптикой, в других требуют привести ее в соответствие с российскими нормами (янтарный свет).

Существует несколько вариантов решения проблемы, но не все они эффективны:

  • Замена ламп. Простая установка оранжевых ламп часто не работает, так как сам пластик рассеивателя окрашен в красный цвет и не пропускает нужный спектр.
  • Использование "зеленых" ламп. Некоторые пытаются добиться янтарного оттенка через красный фильтр с помощью специальных ламп. Результат зависит от плотности и оттенка пластика, поэтому метод не гарантирует успех.
  • Замена фонарей целиком. Самый надежный, но дорогой способ — установка оптики от европейской или российской версии той же модели, где поворотник вынесен в отдельную секцию.

Экспертный комментарий: "Попытки изменить цвет сигнала путем подбора ламп часто приводят к получению нетипичного оттенка, который всё равно не будет соответствовать ГОСТу. Если инспектор или специалист технадзора зафиксирует несоответствие, единственным законным выходом останется полная замена фонарей на региональные", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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