Рынок подстроился под правила: какие японские модели еще можно выгодно привезти в Россию

Японские автомобили сохраняют высокий спрос в России даже спустя два года после ухода официальных брендов. Основным механизмом поставок стал параллельный импорт, где итоговая стоимость машин теперь напрямую зависит от мощности двигателя из-за ставок утилизационного сбора.

Фото: Pravda.ru by Елена Смирнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автовоз с легковыми автомобилями

Влияние утильсбора на доступность моделей

Текущий рынок японских авто четко разделился на сегменты в зависимости от налоговой нагрузки. Модели с мощностью до 160 л. с. попадают под льготный тариф, что делает их конкурентоспособными по цене.

Nissan Qashqai (2.0 л, 140 л. с.) за версию 2026 года просят от 3 165 000 рублей.

(2.0 л, 140 л. с.) за версию 2026 года просят от 3 165 000 рублей. Mazda CX-5 (150 л. с.) в базовой версии 2026 года стоит минимум 3 845 000 рублей.

(150 л. с.) в базовой версии 2026 года стоит минимум 3 845 000 рублей. Suzuki Jimny (1.5 л, 102-105 л. с.) продается по цене около 3 890 000 рублей.

Сложная ситуация сложилась с автомобилями, мощность которых превышает порог льгот. Например, Mitsubishi Outlander (2.5 л, 185 л. с.) из-за высокого утильсбора практически исчез из массового предложения: цена на модель 2025 года поднялась до 7 300 000 рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что в условиях параллельного импорта и изменения налоговых ставок потребительский спрос смещается не столько в сторону конкретного бренда, сколько в сторону моделей с оптимальным соотношением цены и налоговой нагрузки.

География поставок и особенности версий

Поскольку прямые поставки из Японии ограничены, дилеры используют альтернативные рынки. Так, Toyota RAV4 шестого поколения (2.0 л, 171 л. с., цена от 4 млн рублей) в основном везут из Китая, где модель выпускается совместным предприятием FAW и Toyota.

Также в салонах встречаются китайские версии Mazda CX-5. Они отличаются от японских сборок технической частью и условиями последующего обслуживания, что создает дополнительные риски для владельца при поиске запчастей.

Перспективы официального возвращения

Несмотря на стабильный спрос, вероятность быстрого восстановления официальных продаж оценивается как низкая. Эксперты выделяют ряд барьеров: риск вторичных санкций, необходимость новой сертификации моделей и восстановления сервисной инфраструктуры.

Экспертный комментарий: "Реальное возвращение японских автопроизводителей потребует значительного времени. Даже при благоприятном сценарии процесс организации продаж может занять не менее года, а горизонт планирования смещается на 2027 год", — отметила Анна Уткина из сети "Автодом" и "АвтоСпецЦентр".

Регистрация товарных знаков в Роспатенте с 2026 года трактуется специалистами не как подготовка к открытию шоурумов, а как юридическая мера по сохранению прав на интеллектуальную собственность.