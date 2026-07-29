Рынок подстроился под правила: какие японские модели еще можно выгодно привезти в Россию

Японские автомобили сохраняют высокий спрос в России даже спустя два года после ухода официальных брендов. Основным механизмом поставок стал параллельный импорт, где итоговая стоимость машин теперь напрямую зависит от мощности двигателя из-за ставок утилизационного сбора.
Текущий рынок японских авто четко разделился на сегменты в зависимости от налоговой нагрузки. Модели с мощностью до 160 л. с. попадают под льготный тариф, что делает их конкурентоспособными по цене.
Сложная ситуация сложилась с автомобилями, мощность которых превышает порог льгот. Например, Mitsubishi Outlander (2.5 л, 185 л. с.) из-за высокого утильсбора практически исчез из массового предложения: цена на модель 2025 года поднялась до 7 300 000 рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что в условиях параллельного импорта и изменения налоговых ставок потребительский спрос смещается не столько в сторону конкретного бренда, сколько в сторону моделей с оптимальным соотношением цены и налоговой нагрузки.
Поскольку прямые поставки из Японии ограничены, дилеры используют альтернативные рынки. Так, Toyota RAV4 шестого поколения (2.0 л, 171 л. с., цена от 4 млн рублей) в основном везут из Китая, где модель выпускается совместным предприятием FAW и Toyota.
Также в салонах встречаются китайские версии Mazda CX-5. Они отличаются от японских сборок технической частью и условиями последующего обслуживания, что создает дополнительные риски для владельца при поиске запчастей.
Несмотря на стабильный спрос, вероятность быстрого восстановления официальных продаж оценивается как низкая. Эксперты выделяют ряд барьеров: риск вторичных санкций, необходимость новой сертификации моделей и восстановления сервисной инфраструктуры.
Экспертный комментарий: "Реальное возвращение японских автопроизводителей потребует значительного времени. Даже при благоприятном сценарии процесс организации продаж может занять не менее года, а горизонт планирования смещается на 2027 год", — отметила Анна Уткина из сети "Автодом" и "АвтоСпецЦентр".
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