Компания BMW сократит до 8 тысяч рабочих мест в подразделениях в Германии

BMW подтвердила намерение сократить несколько тысяч рабочих мест в Германии, а агентство Reuters со ссылкой на источники уточняет, что речь может идти до 8 тысяч сотрудников. Решение затрагивает все подразделения — от производственных линий до административных офисов — и вписывается в программу реорганизации, на реализацию которой компания выделяет полтора года. Заводы закрывать не планируется: мощности перенастроят под новые задачи, сохраняя ключевые компетенции в области электромобилей и автоматизации.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

Причины и механизм

Прямыми драйверами BMW называет переход к электромобилям, снижение спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и рост издержек. Электромобили требуют меньше комплектующих и других производственных компетенций, что делает избыточной часть текущей штатной структуры. Ранее компания уже заявляла о цели сократить численность персонала в Германии на 10%, и текущий шаг является продолжением этой логики. Социальный пакет и порядок увольний обсуждаются с профсоюзами, детали пока не раскрыты.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что сокращения в головной стране производителя — индикатор структурной боли всей отрасли: перестройка под электрификацию неизбежно меняет баланс труда, и компании стараются сделать это до начала массового запуска новых платформ, а не после.

Что это значит для рынка и покупателей

Прямого влияния на цены и наличие BMW в России событие не имеет: локального производства нет, поставки идут через параллельный импорт и остатки официального дилерского склада. Косвенный сигнал важнее: крупнейший европейский премиальный бренд открыто готовится к дорогому переходу на "электрику", чем планировалось года три назад. Это может отложить появление новых моделей, замедлить обновление модельного ряда и удержать высокую стоимость владения за счёт амортизации реорганизационных расходов.

Для немецкого автопрома BMW добавляет аргументов в обсуждение государственной поддержки отрасли: сокращения в Мюнхене и пригородных заводах усилят давление на федеральное правительство в вопросах субсидий зарядной инфраструктуры и стимулов спроса на электромобили.