Ошибочные ценники на авто: за какую сумму в реальности покупают подержанные машины

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России выросла до 1 млн 437,7 тысячи рублей по итогам июня 2026 года. Согласно данным агентства «Автостат», это второй месяц последовательного удорожания; за год ценник увеличился на 1,8% по сравнению с июнем 2025 года (1 млн 412 тысяч рублей).

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Дефицит ликвидных предложений

Рост стоимости обусловлен не только сезонным фактором, но и физическим отсутствием на рынке востребованных экземпляров. Наибольший дефицит наблюдается в сегменте машин от одного владельца с прозрачной историей обслуживания и без повреждений после ДТП.

Ситуацию усугубляет снижение доступности новых автомобилей, что перенаправляет поток покупателей на вторичный рынок. Повышенная конкуренция за ограниченное количество качественных авто толкает цены вверх, особенно по популярным брендам.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что разрыв между средней ценой в объявлениях и реальными сделками указывает на специфику спроса: покупатели готовы переплачивать за идеальное состояние, в то время как проблемные автомобили остаются в рамках прежнего ценового диапазона.

Реальные сделки против объявлений

Аналитики «Автостата» разделяют номинальный рост цен и фактическую стоимость продаж. Средневзвешенная цена, отражающая структуру реальных сделок за первую половину 2026 года, составила 1 млн 194 тысячи рублей. Этот показатель остается стабильным на протяжении всего 2025 и начала 2026 года.

Несмотря на текущее равновесие в фактических продажах, долгосрочный тренд указывает на устойчивый рост стоимости подержанного транспорта год от года. Краткосрочные колебания цен возможны лишь при резком падении спроса.

Прогноз и сдерживающие факторы

Динамика рынка во второй половине года будет зависеть от нескольких внешних факторов:

Курс валют и размер таможенных платежей (включая утильсбор), что критично для сегмента параллельного импорта.

Стабильность ключевой ставки процентов.

Сезонные циклы: ожидается умеренный рост спроса осенью и последующая коррекция цен к зиме.

Стабилизация цен возможна только при условии увеличения предложения на рынке или снижения пошлин, однако в краткосрочной перспективе такие сценарии маловероятны.