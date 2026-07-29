Не только Lada и Haval: какие неожиданные автомобили пополнили список для такси с 2026 года

Министерство промышленности и торговли России расширило перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В список включены шесть новых моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

Соответствующее постановление Правительства подписано и опубликовано на портале правовой информации. Фéderальный закон, устанавливающий долю отечественных машин в таксопарках, вступает в силу 1 марта 2026 года.

Что изменилось и как это работает

Закон о такси предусматривает несколько критериев локализации. Новые модели попадают под третий из них — выпуск в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Это означает, что производители выполнили обязательства по локализации производства на российских заводах и получили право поставлять эти автомобили для такси без ограничений, которые действуют для импортных машин.

Ранее в перечень уже входили 30 моделей марок Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Мосвич", UMO, Haval, Tenet и других. Актуальная версия реестра с новой шестеркой моделей в скором времени разместят на сайте Минпромторга.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что расширение перечня за полгода до вступления закона в силу даёт таксопаркам и агрегаторам реальный выбор для обновления флота: появились кроссоверы разных классов и ценовых сегментов, собранные в России по контрактам с гарантированной локализацией.

Для таксистов и владельцев парков практический вывод прост: при закупке новых автомобилей после 1 марта 2026 года можно ориентироваться на расширенный список "локализованных" моделей, не боясь нарушить квотные требования. Однако глубина локализации конкретных узлов и готовность производственных линий к объёмным поставкам лучше уточнять у официальных дилеров перед заключением контрактов.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто