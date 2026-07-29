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Кузов прежний, ходовая новая: в РФ привезут модернизированный VGV U70 Plus

Авто

В Россию привезут обновленный среднеразмерный кроссовер VGV U70 Plus. Основные изменения затронули техническую часть, интерьер и уровень антикоррозийной защиты, при этом внешний вид автомобиля остался прежним.

VGV U70 007
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
VGV U70 007

Технические обновления и ходовая часть

Инженеры переработали заднюю подвеску: на смену прежней схеме пришла независимая многорычажная конструкция. Также заменили тормозную систему и доработали общие настройки подвески. Двигатель сохранил турбонаддув, но теперь оснащен системой непосредственного впрыска топлива, что должно улучшить тягу и отклик на педаль акселератора.

Производитель подтвердил возможность использования бензина марки АИ-92. Кроме того, для эксплуатации в российских условиях автомобиль получил усиленную защиту кузова от коррозии.

Экспертный комментарий: «Переход на многорычажную подвеску сзади обычно повышает курсовую устойчивость и комфорт пассажиров, но требует более внимательного контроля за состоянием сайлентблоков и рычагов при эксплуатации на плохих дорогах», — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Салон и оснащение

Внутреннее пространство подверглось значительным изменениям: полностью обновили дизайн центральной консоли и установили новый дисплей мультимедийной системы. Для снижения уровня шума в салоне применили новые материалы шумоизоляции и изменили конструктивные решения.

Остальные подробности обновленной версии представительство марки пока не раскрывает. Актуальная версия U70 Plus продается в РФ с осени прошлого года в пяти- и семиместном вариантах по цене от 3 млн до 3,2 млн рублей (без учета акций). Модель оснащена передним приводом, восьмиступенчатым автоматом и двухлитровым турбомотором мощностью 199 л.с.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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