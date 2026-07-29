Семьдесят процентов заездов — новички: почему китайские автомобили заполнили СТО

Поток китайских автомобилей в независимые автосервисы России в первой половине 2026 года вырос на 51% по сравнению с прошлым годом. Теперь машины из КНР входят в пятерку самых частых посетителей СТО, что подтверждает переход этих марок из нишевого сегмента в массовый парк.
По данным сети Fit Service, доля китайских брендов в общем числе заездов на сервис составила 8,07%. Для сравнения: лидерами остаются японские (34,6%), южнокорейские (16,97%) и немецкие (12,31%) автомобили. Также в топ-5 входят российские машины с долей 9,06%.
Среди китайских брендов чаще всего в сервис заезжают:
Наиболее востребованными в плане обслуживания моделями стали Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval F7. Также высокий спрос на сервис фиксируют владельцы Geely Coolray, Atlas и Monjaro.
Основную массу посетителей СТО составляют новые машины в возрасте до трех лет — на них приходится 57% всех визитов. Вторая группа — автомобили четырех-пяти лет (18%), третья — от шести до девяти лет (11,2%).
Средний чек владельца китайского автомобиля в первой половине года составил 9787 рублей, что на 5% выше показателей 2025 года. Согласно оценке Fit Service, умеренный рост расходов связан с тем, что большинство заездов носят плановый характер: диагностика и регламентное техническое обслуживание преобладают над сложным ремонтом.
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что высокая доля молодых машин в сервисах объясняется завершением или отсутствием полноценной гарантии у части владельцев, а также стремлением сохранить остаточную стоимость авто за счет регулярного ТО в проверенных мастерских.
Параллельно с ростом нагрузки на СТО увеличивается оборот китайских машин с пробегом. За первые шесть месяцев 2026 года на вторичном рынке продали 165 тыс. единиц, что на 44% больше прошлогоднего результата.
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