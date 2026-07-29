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Сотни машин вместо тысяч: почему бренд Volga стал лидером опроса при скромных продажах

Авто

Бренд Volga стал самым перспективным среди новых игроков российского авторынка по мнению профессионального сообщества. Согласно опросу агентства "Автостат", проведенному с 23 по 26 июля, за марку проголосовали 31% респондентов из 1077 участников исследования.

VOLGA K50
Фото: VOLGA is licensed under public domain
VOLGA K50

Продажи и дилерская сеть

На 20 июля Volga реализовала 389 автомобилей. Этот результат ставит бренд на третье место среди дебютантов: лидируют Jeland (2604 машины) и UMO (852).

Разрыв в продажах объясняется разницей в инфраструктуре. Дилерская сеть Volga сейчас охватывает 20 городов и насчитывает 40 центров, тогда как лидер рынка Jeland к моменту старта продаж развернул 175 точек. С учетом того, что продажи Volga начались только 19 июня, текущие показатели отражают этап формирования сети.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что объем первичных продаж для новых брендов часто зависит не от спроса, а от готовности дилерской инфраструктуры и темпов наполнения складов.

Факторы роста и модельный ряд

Высокий кредит доверия аудитории связан с допуском бренда в список Минпромторга для работы в такси и госорганах. Этот статус позволяет претендовать на корпоративные закупки, которые остаются стабильным каналом сбыта.

Марка предложила рынку три модели, цена которых ниже китайских аналогов:

  • кроссовер K40 (от 2,749 млн руб.);
  • седан C50 (от 2,899 млн руб.);
  • кроссовер K50 (от 4,199 млн руб.).

Производственные мощности

Завод в Нижнем Новгороде уже работает в полную первую смену. План выпуска на 2026 год составляет 30 тысяч автомобилей. При условии стабильных поставок комплектующих годовой потенциал марки оценивается в 40-60 тысяч машин.

Для сравнения, в опросе "Автостата" за Volga проголосовали 31%, тогда как Jeland набрал 25%, UMO — 18%, Atom — 3% и Esteo — 2%. Около 21% участников не выбрали ни одного из представленных брендов.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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