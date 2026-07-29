Очереди на границе и задержки: почему законы о сроках ремонта перестали работать на практике

Сроки восстановления автомобилей по полисам ОСАГО в России вышли за пределы установленного законом 30-дневного лимита из-за сбоев в логистике и роста стоимости доставки запчастей. Среднее удорожание транспортировки комплектующих составило около 30%, что создает риск повышения стоимости страховых полисов для водителей.
По данным главы Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, рост затрат на доставку распределен неравномерно. Наименьшее влияние затронуло электронику, блоки управления и фары. Наиболее ощутимо подорожали крупные кузовные детали — двери, задние крылья и несъемные металлические панели: их стоимость выросла на 10-12%.
Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что соблюдение сроков ремонта по ОСАГО закреплено законодательно, однако фактическое выполнение этих норм зависит от наличия запчастей. В условиях отсутствия складских запасов у дилеров и сервисов задержки в поставках делают соблюдение нормативов технически невозможным.
Основные сложности связаны с двумя ключевыми направлениями импорта:
Ситуация затрагивает владельцев автомобилей всех марок: как китайских брендов, так и европейских или японских машин, запчасти для которых теперь завозятся через параллельные каналы.
"Рост расходов на логистику и закупку деталей напрямую влияет на убыточность страховых компаний. Если нормативы по срокам ремонта не будут пересмотрены, единственным рычагом компенсации этих издержек станет пересмотр тарифов ОСАГО в сторону увеличения", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.
автомобильный юрист Олег Зорин
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