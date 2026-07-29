Очереди на границе и задержки: почему законы о сроках ремонта перестали работать на практике

Сроки восстановления автомобилей по полисам ОСАГО в России вышли за пределы установленного законом 30-дневного лимита из-за сбоев в логистике и роста стоимости доставки запчастей. Среднее удорожание транспортировки комплектующих составило около 30%, что создает риск повышения стоимости страховых полисов для водителей.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля

Логистика и стоимость компонентов

По данным главы Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, рост затрат на доставку распределен неравномерно. Наименьшее влияние затронуло электронику, блоки управления и фары. Наиболее ощутимо подорожали крупные кузовные детали — двери, задние крылья и несъемные металлические панели: их стоимость выросла на 10-12%.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что соблюдение сроков ремонта по ОСАГО закреплено законодательно, однако фактическое выполнение этих норм зависит от наличия запчастей. В условиях отсутствия складских запасов у дилеров и сервисов задержки в поставках делают соблюдение нормативов технически невозможным.

Проблемные маршруты и сроки доставки

Основные сложности связаны с двумя ключевыми направлениями импорта:

ОАЭ: маршрут доставки дорогой оптики и электроники затруднен, время в пути может достигать полутора месяцев.

маршрут доставки дорогой оптики и электроники затруднен, время в пути может достигать полутора месяцев. Китай: из-за очередей на границах и перебоев с топливом сроки транзита кузовных элементов (бамперов и накладок) увеличились минимум на 7-10 дней, а в худших случаях доходят до 45 суток.

Ситуация затрагивает владельцев автомобилей всех марок: как китайских брендов, так и европейских или японских машин, запчасти для которых теперь завозятся через параллельные каналы.

"Рост расходов на логистику и закупку деталей напрямую влияет на убыточность страховых компаний. Если нормативы по срокам ремонта не будут пересмотрены, единственным рычагом компенсации этих издержек станет пересмотр тарифов ОСАГО в сторону увеличения", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.