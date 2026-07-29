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Россия ждёт новые Bestune: FAW готовит пополнение модельного ряда и неожиданный поворот

Авто

Китайский концерн FAW планирует расширить модельный ряд бренда Bestune в России до конца 2026 года. В представительстве компании подтвердили обсуждение планов по пополнению ассортимента, однако конкретный список моделей и сроки их выхода пока не раскрывают.

автомобиль Bestune T90, Китай
Фото: commons.wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль Bestune T90, Китай

Электрификация и регистрация брендов

Одним из вероятных дополнений к линейке может стать семейство электромобилей Joyee. Подтверждением намерений концерна служит поданная заявка на регистрацию этого товарного знака в РФ.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что регистрация торговой марки является необходимым юридическим этапом перед импортом или локализацией новой серии машин, что переводит обсуждение планов из разряда гипотез в плоскость подготовки к запуску.

Производственные планы и текущая гамма

FAW сохраняет намерение организовать сборку автомобилей на территории России, но точные сроки реализации этого проекта не определены. Ранее компания упоминала возможность локализации кроссоверов T90, T77 и лифтбека B70.

На практике состав предлагаемых моделей сократился. Из актуальной гаммы вышли кроссоверы T55 и T77. На текущий момент портфолио Bestune в России ограничено двумя моделями: кроссовером T90 и лифтбеком B70.

"Сокращение модельного ряда при одновременном поиске новых решений указывает на пересмотр стратегии позиционирования бренда. Переход к электромобилям может стать попыткой занять свободную нишу, в то время как локализация ДВС-моделей требует более точного расчета спроса", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Помимо Bestune, концерн представлен на российском рынке премиальным брендом Hongqi и коммерческим транспортом под маркой FAW.

Экспертная проверка:
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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