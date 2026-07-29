ДВС без связи с колесами: кроссовер Geely EX5 удивит новой последовательной версией

Кроссовер Geely EX5 выйдет на российский рынок с модификацией EM-R, оснащенной последовательным гибридом. Новинка дополнит текущую линейку, в которой представлены полностью электрическая версия и параллельный гибрид.

Фото: commons.wikimedia.org by Agratsa, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Geely EX5

Принцип работы системы EM-R

Особенность последовательного гибрида заключается в отсутствии механической связи между двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и колесами. ДВС работает исключительно как генератор, вырабатывая электроэнергию для зарядки тяговой батареи и питания электромоторов.

Техническая часть Geely EX5 EM-R включает:

1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 99 л. с. (тепловой КПД — 46,5%);

электромотор мощностью 218 л. с. и крутящим моментом 262 Нм;

гибридную трансмиссию E-DHT;

литий-железо-фосфатную батарею емкостью 18,4 кВт·ч.

По данным производителя, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды. Зарядка от станции постоянного тока с 30% до 80% занимает 20 минут. Для управления энергопотреблением предусмотрены три режима: Electric, Auto и Power.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что такая архитектура позволяет оптимизировать работу ДВС, так как он работает в наиболее эффективном режиме без влияния динамических нагрузок от колес, что в сочетании с высокой тепловой эффективностью мотора должно снизить общий расход топлива.

Практическое значение и оснащение

В России автомобили с последовательным гибридом приравнены к электромобилям в плане налоговых льгот: владельцы могут рассчитывать на снижение транспортного налога и бесплатные парковки в ряде регионов.

Визуально EM-R идентичен версии EM-i. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,288 Cd. Габариты автомобиля: длина 4740 мм, ширина 1905 мм, высота 1685 мм при базе 2755 мм.

В интерьере предусмотрены:

центральный монитор на 15,4 дюйма и цифровая панель приборов на 10,2 дюйма;

аудиосистема Flyme Auto из 16 динамиков с сабвуфером;

багажный отсек объемом от 528 до 2065 литров.

На данный момент цены на электрическую версию Geely EX5 составляют 4,17-4,48 млн рублей, а на параллельный гибрид EM-i — 3,67-3,97 млн рублей. Стоимость модификации EM-R будет объявлена ближе к началу продаж.